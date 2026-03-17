Doanh số sedan hạng C dưới 900 triệu 'chạm đáy', Mazda3 giảm một nửa vẫn dẫn đầu

Bất chấp nỗ lực giảm giá, kích cầu của các nhà sản xuất, phân phối doanh số dòng sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam vẫn trên đà sụt giảm về mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Trật tự cạnh tranh giữa các mẫu mã thuộc phân khúc này vẫn không thay đổi khi Mazda3 bán ít hơn tháng trước nhưng vẫn đang dẫn đầu cuộc đua, các đối thủ còn lại đều đang chật vật với bài toán doanh số.

Sedan hạng C năm 2025: Doanh số ‘chạm đáy’, Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Doanh số dòng ô tô sedan hạng C tại Việt Nam giảm sâu kỷ lục

Như Thanh Niên đã đưa tin, cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam, nhiều mẫu mã sedan hạng C như Mazda3, KIA K3, Hyundai Elantra, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis…cũng được nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi với mức giảm giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh xe sedan đang mất dần vị thế, sức mua giảm cùng với việc thời gian bán hàng bị ngắt quãng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026… nỗ lực này vẫn không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Trong tháng 2.2026, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 270 xe, giảm 287 xe tương đương 51,6% so với tháng 1.2026 Ảnh: T.C

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 2.2026, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 270 xe, giảm 287 xe tương đương 51,6% so với tháng 1.2026, đồng thời ít hơn 233 xe, tương đương mức giảm 46,4 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, kết quả trên chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5, BYD Seal 5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2026 lượng xe KIA K3 bán ra thị trường cũng không được công bố cho biết khi THACO KIA tính gộp doanh số tất cả các dòng sedan đơn vị này đang phân phối.

Sức hút của dòng sedan hạng C đang giảm mạnh khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn với tầm giá dưới 900 triệu đồng khi mua ô tô Ảnh: B.H

Dù vậy, tương tự phân khúc sedan hạng B, đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số sedan hạng C sụt giảm. Đáng chú ý, đây lại là tháng có kết quả bán hàng thấp nhất của phân khúc này từ trước đến nay. Điều này cho thấy sức hút của dòng sedan hạng C đang giảm mạnh khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn với tầm giá dưới 900 triệu đồng khi mua ô tô.

Đối thủ chật vật để tồn tại, Mazda3 "gồng gánh" doanh số cả phân khúc

Trong số các mẫu sedan hạng C phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2.2026, Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất. Tuy nhiên, doanh số Mazda3 cũng chỉ ở mức 203 xe, giảm một nửa so với tháng trước đó, đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong cuộc đua doanh số. Đáng chú ý, chỉ riêng Mazda3 đã chiếm gần 76% thị phần doanh số phân khúc sedan hạng C trong tháng 2.2026.

Doanh số các dòng xe sedan hạng C tại Việt Nam tháng 2.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Trong khi đó, các đối thủ còn lại như KIA K3, Hyundai Elantra, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis đều đang chật vật để tồn tại với doanh số khá nghèo nàn. Honda Civic, Hyundai Elantra dù vẫn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng nhưng tháng vừa qua chỉ đóng góp lần lượt 32 xe và 31 xe. Toyota Corolla Altis thậm chí còn ế ẩm hơn khi chỉ bán được đúng 4 xe. Cả ba mẫu xe này đều góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2026.

BYD Seal 5 và MG5 dù không công bố doanh số nhưng tình cảnh có vẻ cũng không khá khẩm hơn các đối thủ. Bởi tính đến tháng 3.2026, nhiều đại lý MG cũng như BYD vẫn đang nỗ lực triển khai các chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm xả hàng các phiên bản sản xuất từ năm 2025 còn tồn kho.

Cộng dồn hai tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 827 xe, giảm 20% tương đương 210 xe so với cùng kỳ năm ngoái.