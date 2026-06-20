Ngày tàn của xe sedan tại Việt Nam đang đến gần?

Tầm 10 năm trước, thị trường ô tô Việt Nam gần như là "sân khấu" của các phân khúc xe sedan gầm thấp. Từ xe hạng B với Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City..., hạng C với Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, KIA Cerato (K3)... cho tới phân khúc hạng D như Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6... từng ít nhiều tạo dấu ấn trên thị trường.

Nhóm xe sedan gầm thấp từng là "xương sống" của thị trường ô tô Việt Nam ẢNH: GIA LINH

Ở thời điểm đó, khi ô tô được phần lớn người Việt xem như tài sản thay vì tiêu sản, nhóm xe sedan trở thành lựa chọn phù hợp tài chính của nhiều gia đình hơn so với xe SUV và crossover. Giá bán dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi giúp dòng xe này được ưa chuộng trong thời gian dài.

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Nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng đã thay đổi

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là sự đi xuống của nhóm xe sedan hạng D. Trước đây, phân khúc này có sự góp mặt của Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata, Mazda6 hay KIA K5... Thế nhưng hiện tại, Honda Accord, Hyundai Sonata và Mazda6 đều đã dừng phân phối tại Việt Nam. Trong khi đó, KIA K5 không còn công bố doanh số riêng, THACO AUTO gộp chung vào nhóm "xe 5 chỗ".

Mazda6 - đối thủ Toyota Camry một thời hiện đã ngừng phân phối tại Việt Nam ẢNH: THACO

Điều này đồng nghĩa Toyota Camry gần như là "thành trì cuối cùng" trong phân khúc này. Tuy nhiên, mẫu xe này đang đối mặt không ít thách thức khi doanh số liên tục sụt giảm. Tháng 5.2026 vừa qua, chỉ 31 chiếc Camry bàn giao tới tay người dùng, lọt vào top xe bán ít nhất thị trường Việt Nam.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở phân khúc sedan hạng C khi các lựa chọn mẫu mã đang dần thu hẹp. Mới đây, Toyota Corolla Altis vừa chính thức ngừng bán tại Việt Nam sau thời gian dài liên tục góp mặt trong danh sách 10 xe bán chậm. Phân khúc này hiện chỉ còn Mazda3, Honda Civic, Hyundai Elantra và KIA K3 - mẫu xe cũng được THACO gộp vào nhóm "xe 5 chỗ", không công bố doanh số cụ thể.

Sự thay đổi rõ rệt nhất đến từ nhóm sedan hạng B - phân khúc từng được xem là "xương sống" của thị trường ô tô Việt Nam với nhiều mẫu mã như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda2, Honda City...

Doanh số xe sedan hạng B hiện đang sa sút ẢNH: CHÍ TÂM

Toyota Vios và Hyundai Accent từng nhiều lần dẫn đầu doanh số toàn thị trường. Thậm chí có những giai đoạn, đây là hai mẫu xe thường xuyên góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy. Tuy nhiên, những con số hiện tại cho thấy sức hút của dòng sedan hạng B đang giảm đáng kể.

Cụ thể, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios chỉ tiêu thụ được 4.113 chiếc, giảm tới 63,5% so với cùng kỳ năm 2022 (11.264 xe). Tương tự, Hyundai Accent từng đạt doanh số 9.154 xe trong 5 tháng đầu năm 2022 nhưng sau 5 tháng đầu năm 2026, chỉ có 1.885 chiếc bàn giao đến tay người dùng, giảm gần 80% doanh số.

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Thị phần xe sedan sẽ giảm mạnh?

Thay vì lựa chọn xe gầm thấp như trước đây, người dùng ngày càng ưu tiên chọn mua xe gầm cao đa dụng. Không chỉ sở hữu tầm quan sát tốt hơn, khoảng sáng gầm lớn và phù hợp hơn với điều kiện giao thông tại Việt Nam, nhiều mẫu xe SUV và crossover hiện nay có giá bán tương đương, thậm chí cạnh tranh hơn so với các mẫu sedan cùng kích cỡ.

Người Việt ngày nay ưa chuộng xe đa dụng gầm cao hơn chọn xe sedan gầm thấp ẢNH: BÁ HÙNG

Trong tầm giá 600 - 750 triệu đồng, khách Việt hiện có nhiều lựa chọn xe SUV đô thị hạng B, thậm chí một số xe gầm cao thuộc phân khúc hạng C. Đáng chú ý, sự góp mặt của nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc trong những năm gần đây còn góp phần kéo mặt bằng giá xe xuống thấp hơn trước, tạo thêm áp lực lên xe gầm thấp.

Có thể thấy, thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua sự dịch chuyển lớn về nhu cầu tiêu dùng. Những mẫu sedan từng giữ vai trò chủ đạo nay dần nhường chỗ cho xe gầm cao, vốn được xem là phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành, thị phần xe gầm thấp có thể bị thu hẹp rất nhiều trong những năm tới, điều đó đồng nghĩa thời kỳ huy hoàng của xe sedan tại Việt Nam có lẽ đã qua.