Vì sao xe sedan không có cần gạt mưa kính sau?

Trên nhiều mẫu ô tô phổ thông hiện nay, cần gạt mưa kính sau được xem là trang bị quen thuộc trên các dòng SUV, crossover, MPV hay hatchback. Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy phần lớn sedan lại không có bộ phận này. Điều đó khiến không ít người dùng ô tô thắc mắc: Vì sao xe sedan không được trang bị cần gạt mưa phía sau dù đây cũng là khu vực quan trọng ảnh hưởng đến tầm quan sát?

Thực tế, việc sedan không có cần gạt mưa kính hậu không phải do nhà sản xuất "cắt giảm" trang bị, mà xuất phát từ yếu tố thiết kế khí động học, cấu trúc thân xe cũng như hiệu quả sử dụng thực tế.

Thiết kế khí động học giúp "tự làm sạch", không cần gạt mưa kính sau

Một trong những lý do quan trọng khiến sedan không cần gạt mưa kính sau nằm ở thiết kế khí động học. Sedan thường có phần mui xe vuốt dài và tách biệt khoang hành lý phía sau, tạo nên dòng không khí lưu thông mượt mà từ đầu xe đến đuôi xe khi di chuyển.

Khi xe chạy ở tốc độ trung bình hoặc cao, luồng gió này giúp cuốn theo nước mưa, bụi bẩn trên kính hậu, hạn chế tình trạng đọng nước. Nói cách khác, kính sau trên xe sedan có khả năng "tự làm sạch" tốt hơn so với các kiểu thân xe khác. Trong khi đó, SUV, hatchback hay MPV có thiết kế phần đuôi gần như dựng đứng. Khi xe di chuyển, luồng không khí phía sau dễ tạo vùng xoáy chân không ở đuôi xe, kéo theo bụi bẩn, nước mưa bám nhiều lên kính hậu. Đây cũng là nguyên nhân khiến kính sau trên các dòng xe này nhanh bẩn hơn và cần trang bị thêm gạt mưa để đảm bảo tầm quan sát.

Không chỉ giúp hạn chế nước bám, thiết kế khí động học trên sedan còn góp phần giảm tiếng ồn gió, cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu và tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Góc nghiêng kính hậu trên sedan khác với các dòng SUV, hatchback…

Ngoài yếu tố khí động học, góc nghiêng của kính hậu cũng góp phần dẫn đến việc các nhà sản xuất không trang bị gạt mưa kính sau. Trên sedan, kính sau thường được thiết kế nghiêng nhiều hơn so với SUV hay hatchback. Nhờ góc nghiêng lớn, nước mưa dễ trượt xuống theo trọng lực thay vì đọng lại trên bề mặt kính. Điều này giúp người lái vẫn có thể quan sát phía sau tương đối rõ ngay cả khi xe di chuyển dưới trời mưa nhẹ hoặc mưa vừa.

Ngược lại, kính hậu trên SUV hoặc hatchback thường gần vuông góc với mặt đường nên nước, bùn đất và bụi bẩn dễ bám lại. Khi trời mưa lớn hoặc đi qua đường bẩn, tầm nhìn phía sau có thể bị ảnh hưởng đáng kể nếu không có cần gạt mưa hỗ trợ.

Một số chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng chính sự kết hợp giữa luồng gió và độ nghiêng kính đã khiến sedan không thực sự cần đến gạt mưa phía sau trong phần lớn điều kiện vận hành thông thường.

Cấu tạo cốp hành lý và khung xe sedan tạo khác biệt

Sedan có thiết kế khoang hành lý tách biệt với khoang hành khách. Phần cốp nhô ra phía sau vô tình tạo thành "lá chắn", giúp hạn chế bụi bẩn hoặc nước bắn trực tiếp lên kính hậu. Trong khi đó, hatchback, SUV hay MPV thường sử dụng kiểu cửa hậu liền khối. Kính sau tích hợp trực tiếp trên cửa khoang hành lý nên dễ chịu tác động từ bụi, nước và bùn đất phía sau xe.

Ngoài ra, việc tích hợp thêm cần gạt mưa phía sau trên sedan cũng gặp nhiều hạn chế về thiết kế. Kính hậu của sedan thường nằm sát khoang hành lý, góc mở hẹp và không có nhiều không gian để bố trí mô-tơ gạt mưa, hệ thống dẫn động hay đường đi dây điện. Nếu trang bị thêm cần gạt mưa phía sau, nhà sản xuất phải thay đổi kết cấu nắp cốp, gia tăng chi phí sản xuất cũng như trọng lượng xe. Trong khi hiệu quả sử dụng thực tế không quá cần thiết, nhiều hãng xe lựa chọn loại bỏ trang bị này trên sedan để tối ưu chi phí và tính thẩm mỹ.

Việc sedan không có cần gạt mưa kính sau thực chất là kết quả của tính toán thiết kế và khí động học. Với kiểu dáng đặc trưng, dòng xe này vẫn đảm bảo khả năng quan sát phía sau đủ tốt trong đa số điều kiện vận hành thường ngày.