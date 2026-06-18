Audi e-tron, Q8 e-tron dính lỗi trợ lực phanh, triệu hồi 9 xe tại Việt Nam

Cùng với nỗ lực phát triển đa dạng các mẫu mã ô tô điện tại thị trường Việt Nam, những năm gần đây hãng xe sang Audi triển khai các đợt triệu hồi để khắc phục lỗi kỹ thuật trên nhiều mẫu xe, mới đây nhất có bộ đôi Audi e-tron, Q8 e-tron.

Theo đó, nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng Audi tại Việt Nam mới đây phát đi thông báo triệu hồi 9 xe điện, gồm 6 chiếc Audi e-tron và 3 chiếc Audi Q8 e-tron. Tất cả được xác định sản xuất từ ngày 2.2.2018 đến 11.6.2024 và do Công ty TNHH Ô Tô Á Châu - nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Audi tại Việt Nam nhập khẩu và phân phối.

Nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng Audi tại Việt Nam triệu hồi 9 xe điện, gồm 6 chiếc Audi e-tron và 3 chiếc Audi Q8 e-tron Ảnh: B.H

Trước đó, trong quá trình nghiên cứu và theo dõi chất lượng sản phẩm, Audi AG phát hiện trên một số xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron bu-lông cần đẩy giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh có thể không được siết chặt theo yêu cầu kỹ thuật. Trong trường hợp mối nối này bị lỏng hoàn toàn, chức năng phanh thông thường có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, xe vẫn có thể giảm tốc thông qua chức năng phanh khẩn cấp có kiểm soát được kích hoạt bằng cách nhấn và giữ nút phanh tay điện tử trên bảng điều khiển trung tâm.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, Audi AG yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức tiến hành kiểm tra danh sách xe liên quan và thực hiện chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục. Tại Việt Nam, nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng xe Audi hiện đang liên hệ trực tiếp tới người dùng xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng để sắp xếp thời gian kiểm tra phù hợp. Việc kiểm tra và sửa chữa sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Audi Việt Nam trên toàn quốc.

Đợt triệu hồi Audi e-tron, Q8 e-tron dính lỗi trợ lực phanh từ nay đến 21.5.2029

Ảnh: Gia Linh

Audi Việt Nam cũng cho biết ngừoi dùng Audi e-tron và Audi Q8 có thể chủ động kiểm tra xe của mình có thuộc diện triệu hồi hay không thông qua trang thông tin chính thức của Audi Việt Nam bằng cách nhập số khung (VIN) của xe.

Chương trình triệu hồi này hiện đang diễn ra và kéo dài đến 21.5.2029. Audi Việt Nam cho biết, công ty rất tiếc về những bất tiện có thể phát sinh đối với người dùng và sẽ nỗ lực hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn và sự hài lòng của khách hàng.