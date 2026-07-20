Toyota Hilux bám sát Ford Ranger, phân khúc xe bán tải ngày càng kịch tính

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường tiêu thụ 12.877 xe bán tải trong nửa đầu năm 2026. Trong đó, Ford Ranger vẫn là mẫu xe dẫn đầu phân khúc với 6.986 xe bàn giao đến tay khách hàng.

Tuy nhiên, cuộc đua trong phân khúc này ngày càng trở nên cạnh tranh hơn khi Toyota Hilux có tốc độ tăng trưởng doanh số khá nhanh. Trong tháng 6 vừa qua, đã có 1.000 chiếc Hilux bán ra thị trường, nâng tổng lượng xe bán ra trong nửa đầu năm 2026 lêm mức 3.981 xe, tăng hơn 3.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi Triton đạt doanh số 1.540 xe trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: CHÍ TÂM

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max với doanh số lần lượt 1.540 xe và 370 xe trong nửa đầu năm 2026. Có thể thấy, sức hút của Triton và D-Max kém xa hai mẫu xe đầu bảng.

Theo nhiều chuyên gia, việc Toyota Hilux được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và trang bị, cùng các chương trình ưu đãi từ hệ thống đại lý đã giúp mẫu xe này nhanh chóng lấy lại sức hút. Với đà tăng trưởng hiện tại, cuộc đua giữa Toyota Hilux và Ford Ranger được dự báo sẽ hấp dẫn hơn trong 6 tháng cuối năm 2026, thay vì tiếp tục là sân chơi riêng của mẫu bán tải thương hiệu Mỹ như những năm trước.