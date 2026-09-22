3 lỗi dễ bị phạt khi lái ô tô trong khu đông dân cư

Khu đông dân cư thường có mật độ phương tiện, người đi bộ và các điểm giao cắt phức tạp. Chính vì vậy, pháp luật đặt ra nhiều quy định cụ thể, bắt buộc các tài xế phải tuân thủ khi điều khiển phương tiện lưu thông qua những khu vực này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít người vẫn không tuân thủ quy định, hoặc chỉ để ý đến quy định về tốc độ và "ngó lơ" cách sử dụng đèn chiếu xa hay còi xe.

Đây cũng là các lỗi tài xế thường mắc phải khi lái xe qua khu vực đông dân cư.

Chạy quá tốc độ

Trước hết, cần hiểu rõ thế nào là khu vực đông dân cư. Theo QCVN 41:2024/BGTVT, đoạn đường qua khu đông dân cư được xác định bắt đầu từ biển R.420 "bắt đầu khu đông dân cư" và kết thúc bằng biển R.421 "hết khu đông dân cư".

Theo điều 6, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, với các loại xe cơ giới không thuộc nhóm được quy định riêng, tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư là 60 km/giờ trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên. Với đường hai chiều hoặc đường một chiều chỉ có một làn xe cơ giới, tốc độ tối đa là 50 km/giờ.

Trong khu đông dân cư, tài xế ô tô phải chú ý biển báo và tuân thủ đúng giới hạn tốc độ trên từng đoạn đường ẢNH: AI

Dù vậy, tài xế không nên mặc định cứ vào khu đông dân cư là được chạy 50 hoặc 60 km/giờ. Trên từng đoạn đường có thể bố trí biển P.127 quy định tốc độ khác. Khi đó, người lái phải chấp hành tốc độ ghi trên biển.

Trong khi đó, theo điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu vượt từ 10 đến 20 km/giờ, mức phạt là 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vượt trên 20 đến 35 km/giờ bị phạt 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm Giấy phép lái xe; vượt trên 35 km/giờ bị phạt 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Sử dụng đèn chiếu xa không đúng quy định

Đèn chiếu xa giúp tăng khả năng quan sát vào ban đêm, nhưng sử dụng không đúng lúc có thể gây chói mắt người đi đường và làm tăng nguy cơ mất an toàn. Khoản 2, điều 20, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người lái xe ô tô phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần khi đi trên đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động.

Yêu cầu này cũng áp dụng khi gặp người đi bộ qua đường, gặp xe đi ngược chiều (trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói) và khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau.

Sử dụng đèn chiếu xa không đúng quy định khi đi qua khu đông dân cư có thể khiến tài xế ô tô bị xử phạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong khi đó, theo điểm b, khoản 3, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong các trường hợp không được phép bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Điểm cần lưu ý là quy định không cấm tuyệt đối đèn chiếu xa ở mọi đoạn đường trong khu đông dân cư. Với trường hợp này, luật nêu rõ điều kiện là đoạn đường có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động. Người lái cần quan sát thực tế và chuyển sang đèn chiếu gần đúng lúc.

Bấm còi tùy tiện

Không ít tài xế có thói quen bấm còi hối thúc xe khác khi đèn tín hiệu vừa chuyển màu hoặc bấm liên tục khi ùn tắc giao thông. Đây là cách sử dụng còi không phù hợp với mục đích mà pháp luật quy định.

Điều 21, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, còi chỉ được sử dụng để báo hiệu khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn hoặc để báo hiệu chuẩn bị vượt xe. Luật đồng thời quy định không sử dụng còi liên tục, còi có âm lượng không đúng quy định và không sử dụng còi từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ xe ưu tiên.

Bấm còi tùy tiện là lỗi nhiều tài xế dễ mắc phải ẢNH: AI

Với ô tô, luật quy định việc sử dụng còi trong khung giờ 22 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau tại khu đông dân cư có thể bị phạt 400.000 - 600.000 đồng. Trong khi đó, hành vi sử dụng còi, rú ga liên tục hoặc sử dụng còi hơi bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Như vậy, khi lái ô tô qua khu đông dân cư, việc tuân thủ tốc độ mới chỉ là một phần. Tài xế còn cần nhận biết phạm vi hiệu lực của biển R.420 - R.421, theo dõi biển hạn chế tốc độ trên từng đoạn đường, đồng thời sử dụng đèn và còi đúng hoàn cảnh. Những thao tác nhỏ nhưng sai quy định không chỉ có thể bị xử phạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người đi đường.