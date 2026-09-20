Bật đèn xi-nhan xin vượt xe thế nào để tránh bị phạt 6 triệu?

Một tài xế xe tải tại Bắc Ninh vừa bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì không bật đèn xi-nhan liên tục trong suốt quá trình vượt xe.

Tài xế xe tải tắt xi-nhan trong quá trình vượt, bị phạt theo Nghị định 168 ẢNH: CỤC CSGT

Theo Cục CSGT, qua hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xác định lúc 13 giờ 22 phút ngày 15.9.2026, tài xế H.M.K điều khiển xe tải tự đổ trên Đường tỉnh 287, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh và thực hiện vượt phương tiện phía trước. Tuy nhiên, tài xế chỉ bật đèn xi-nhan một lúc thay vì trong suốt quá trình vượt xe. Vậy, bật đèn báo rẽ xin vượt thế nào cho đúng để tránh bị phạt?

Bật xi-nhan lúc bắt đầu vượt chưa đủ

Theo điều 14, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trước khi vượt, người điều khiển phải quan sát và chỉ thực hiện khi bảo đảm các điều kiện an toàn. Xe xin vượt phải báo hiệu bằng cách nhấp nháy đèn chiếu sáng phía trước hoặc sử dụng còi. Trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau, tài xế chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

Bên cạnh tín hiệu xin vượt, người điều khiển còn phải sử dụng tín hiệu báo chuyển hướng và duy trì trong suốt quá trình vượt xe.

Hiểu đơn giản, tài xế không nên bật xi-nhan lúc bắt đầu đưa xe ra vượt rồi tắt ngay sau đó. Tín hiệu cần được duy trì liên tục, phù hợp với hướng di chuyển để các phương tiện xung quanh nhận biết.

Trong quá trình vượt xe, tài xế cần duy trì tín hiệu đèn xi-nhan cho đến khi về đúng làn đường ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sau khi đã đi lên phía trước, người lái cũng không nên vội đưa xe trở lại phần đường của mình. Tài xế phải bảo đảm đã vượt qua phương tiện phía trước một khoảng cách an toàn, tiếp tục duy trì đèn xi-nhan trước khi trở về làn đường.

Trên nhiều ô tô, đèn xi-nhan có thể tự tắt khi người lái trả vô-lăng về vị trí ban đầu. Vì vậy, nếu thao tác vượt vẫn chưa hoàn tất, tài xế cần chủ động bật lại đèn xi-nhan để duy trì tín hiệu cảnh báo.

Tắt đèn xi-nhan trong quá trình vượt bị phạt thế nào?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP (Nghị định 238), người điều khiển ô tô không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Việc duy trì tín hiệu không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn giúp phương tiện phía trước, phía sau nhận biết hướng di chuyển của xe đang vượt. Điều này đặc biệt quan trọng với xe tải, xe khách hoặc các phương tiện kích thước lớn do có nhiều điểm mù.

Vì vậy, khi vượt xe, tài xế cần quan sát kỹ, báo hiệu đúng quy định, duy trì tín hiệu báo hướng trong suốt quá trình và chỉ trở lại làn sau khi đã tạo được khoảng cách an toàn với phương tiện vừa vượt.