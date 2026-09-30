Lỗi phổ biến khi nhập làn cao tốc, phạt cao nhất 6 triệu đồng

Tại các nút giao dẫn vào đường cao tốc, làn tăng tốc được bố trí nhằm giúp phương tiện tăng dần tốc độ, quan sát dòng xe đang lưu thông và lựa chọn khoảng trống phù hợp trước khi nhập vào làn chính.

Đường dẫn vào cao tốc được bố trí camera giám sát nhiều hành vi vi phạm khác nhau ẢNH: C.T

Tuy nhiên, thực tế vẫn có trường hợp tài xế vừa di chuyển hết đường dẫn đã đánh lái cắt thẳng sang làn cao tốc, dù phía trước vẫn còn làn tăng tốc. Một số người cho rằng chỉ cần bật đèn xi-nhan, quan sát rồi nhập làn là đúng quy định, nhưng pháp luật hiện hành quy định cụ thể hơn.

Bắt buộc phải chạy ở làn tăng tốc khi nhập vào cao tốc

Theo điểm a, khoản 1, điều 25, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi vào đường cao tốc, người điều khiển phương tiện phải có tín hiệu xin vào, nhường đường cho xe đang chạy trên cao tốc, quan sát xe phía sau để bảo đảm khoảng cách an toàn trước khi nhập vào làn sát bên. Đáng chú ý, nếu nút giao có bố trí làn tăng tốc, người lái phải cho xe chạy trên làn này trước khi nhập vào đường cao tốc.

Trước khi nhập làn chính trên cao tốc, tài xế buộc phải chạy ở làn đường tăng tốc, tìm thời điểm phù hợp để nhập làn ẢNH: C.T

Như vậy, làn tăng tốc không phải phần đường để tài xế tùy ý sử dụng hoặc bỏ qua. Việc chạy trên làn này giúp phương tiện điều chỉnh tốc độ gần tương đồng với dòng xe trên cao tốc, đồng thời giúp người lái có thêm thời gian để quan sát, lựa chọn thời điểm nhập làn phù hợp, an toàn.

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là việc bật đèn xi-nhan không đồng nghĩa phương tiện đang chạy trên cao tốc phải nhường. Ngược lại, xe từ đường dẫn nhập vào cao tốc là phương tiện có nghĩa vụ nhường đường, chỉ được nhập vào làn chính khi đã bảo đảm an toàn.

Pháp luật hiện hành cũng không quy định tài xế phải chạy hết toàn bộ chiều dài làn tăng tốc. Tuy nhiên, người lái bắt buộc phải sử dụng làn này trước khi nhập vào làn chính, đồng thời tuân thủ vạch kẻ đường và chỉ chuyển làn tại vị trí phù hợp.

Bỏ qua làn tăng tốc bị phạt tới 6 triệu đồng

Trường hợp tài xế không sử dụng làn tăng tốc dù có bố trí, cắt thẳng vào làn chính của đường cao tốc được xem là hành vi không tuân thủ quy định khi vào đường cao tốc. Theo điểm d, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô vi phạm quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Bên cạnh tiền phạt, theo điểm a, khoản 16, điều 6, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Theo Nghị định 168, bỏ qua làn tăng tốc khi nhập làn có thể bị phạt cao nhất 6 triệu đồng ẢNH: C.T

Mức xử phạt sẽ tăng nặng nếu hành vi kể trên dẫn đến tai nạn giao thông. Cụ thể, theo điểm b, khoản 10, điều 6, tài xế có thể bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng. Đồng thời, điểm d, khoản 16, điều 6 quy định người vi phạm bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe. Các mức xử phạt nói trên hiện không thay đổi sau khi Nghị định 238/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung của Nghị định 168) có hiệu lực.

Do đó, khi vào cao tốc có bố trí làn tăng tốc, tài xế nên tiếp tục di chuyển trên làn đường này, điều chỉnh tốc độ phù hợp, quan sát dòng phương tiện phía sau và chỉ nhập làn khi đủ khoảng trống an toàn. Việc cắt làn quá sớm không chỉ có nguy cơ bị xử phạt mà còn có thể khiến xe đang chạy tốc độ cao trên cao tốc phải phanh hoặc chuyển làn đột ngột, dẫn đến rủi ro tai nạn.