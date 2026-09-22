'Xe tập lái' di chuyển trên cao tốc có phù hợp?

Thời gian gần đây, trên một số tuyến cao tốc xuất hiện khá nhiều ô tô gắn biển "xe tập lái". Việc cho học viên làm quen với kỹ năng lái xe trên cao tốc khá cần thiết, bởi sau khi được cấp bằng, người lái sẽ tự xử lý những tình huống như nhập làn, giữ khoảng cách, chuyển làn hay thoát khỏi cao tốc.

Học viên phải có kỹ năng tương đối vững trước khi tập lái trên cao tốc ẢNH: BÁ HÙNG

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường đòi hỏi người lái phải có kỹ năng cơ bản tương đối vững. Khác với đường đô thị, các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao. Vì vậy khoảng thời gian để quan sát, đưa ra quyết định và sửa một thao tác sai thường ngắn hơn.

Với học viên chưa thuần thục việc giữ làn, điều tiết chân ga, quan sát gương hay ước lượng khoảng cách, một tình huống bất ngờ có thể khiến người lái lúng túng. Chẳng hạn, đạp phanh đột ngột, chuyển làn thiếu dứt khoát hoặc giảm tốc bất ngờ có thể khiến các phương tiện phía sau phải phản ứng theo.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Anh, tài xế chạy xe dịch vụ tuyến TP.HCM - Phan Thiết, chia sẻ: "Cao tốc là tuyến đường di chuyển tốc độ cao, việc để nhiều học viên đang học bằng lái di chuyển trên tuyến đường này khá nguy hiểm, chỉ một giây luống cuống có thể dẫn đến những rủi ro tai nạn".

Bên cạnh kỹ năng xử lý tình huống, cách sử dụng làn đường của nhiều học viên lái xe trên cao tốc cũng khiến nhiều tài xế lo ngại. Thực tế có trường hợp xe tập lái chạy với tốc độ thấp hơn dòng phương tiện nhưng vẫn bám làn trái trong thời gian dài, khiến phương tiện phía sau phải giảm tốc hoặc chuyển làn để vượt.

Xe tập lái ôm làn trái trên cao tốc có thể gây ùn ứ giao thông, cản trở phương tiện xung quanh ẢNH: VĨNH NAM

Anh Đặng Minh Hiền, ngụ TP.HCM cho biết từng gặp tình trạng xe tập lái giữ làn trái khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. "Nhiều xe tập lái chỉ chạy khoảng 80 - 90 km/giờ và giữ làn trái, trong khi nhiều phương tiện phía sau muốn đi nhanh hơn, gây bức xúc và ùn ứ", anh Hiền nói.

Mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất siết chặt việc tập lái trên đường cao tốc, trong đó có đề xuất không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn số 1 trên đường cao tốc, tức làn sát dải phân cách giữa. Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, bảo đảm học viên tập lái đúng tuyến và phạm vi được phép.

Điều này cho thấy việc kiểm soát xe tập lái trên các tuyến cao tốc cần phải chặt chẽ, khắt khe hơn, nhất là với những người chưa có đủ kỹ năng và kinh nghiệm lái xe trên đường. Do đó, học viên cần thành thạo các thao tác cơ bản như giữ làn, kiểm soát tốc độ, quan sát gương và xử lý chuyển làn trước khi bắt đầu lái xe trên cao tốc.