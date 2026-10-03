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    Cao tốc Bến Lức - Long Thành 'cởi' nút thắt giao thương sau 12 năm trông đợi

    Chí Tâm
    Chí Tâm

    Sau khoảng 12 năm kể từ khi khởi công, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối trực tiếp giữa miền Tây và Đông Nam bộ, đồng thời rút ngắn hành trình đến Đồng Nai.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành 'cởi' nút thắt giao thương sau 12 năm trông đợi

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1.10. Tuyến đường dài khoảng 57,8 km, đi qua địa phận tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỉ đồng.

    Đáng chú ý, tuyến cao tốc này giúp kết nối trực tiếp giữa miền Tây và khu vực Đông Nam bộ với tuyến quốc lộ 51, thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Trước đây, tài xế từ miền Tây đi Đồng Nai thường phải qua nhiều tuyến đường thuộc TP.HCM như quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, cầu Phú Mỹ hoặc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành khai thác toàn tuyến, phương tiện có thể rút ngắn đáng kể quãng đường và thời gian di chuyển.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành 'cởi' nút thắt giao thương sau 12 năm trông đợi - Ảnh 1.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa miền Tây và khu vực Đông Nam bộ

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Hiện tuyến có 7 nút giao đang khai thác, kết nối với nhiều trục đường quan trọng. Cao tốc Bến Lức - Long Thành thiết kế mỗi chiều 2 làn xe chạy cùng một làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 90 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Tuy nhiên, khu vực lưu thông qua cầu Bình Khánh và Phước Khánh, tốc độ tối đa giới hạn còn 80 km/giờ.

    Về chi phí, ô tô dưới 12 chỗ đi hết tuyến phải trả khoảng 111.700 đồng mỗi lượt. Mức cao nhất khoảng 446.700 đồng, áp dụng với xe tải từ 18 tấn trở lên hoặc container từ 40 feet.

    Trong tương lai, khi kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp được hoàn thiện, tuyến Bến Lức - Long Thành còn giúp việc di chuyển từ miền Tây đến sân bay Long Thành thuận tiện hơn.

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