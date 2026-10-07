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    Thời sựPháp luật

    Công an Vĩnh Long bắt nghi phạm hiếp dâm cô gái đi làm về trong đêm

    Nam Long
    Nam Long
    Lợi dụng đêm tối, nam thanh niên ở Vĩnh Long chặn đường cô gái đang trên đường đi làm về để thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Ngày 7.10, tin từ Công an xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Lê Chí Tưởng (24 tuổi, ở xã Bạch Biển, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

    Bắt người đàn ông hiếp dâm cô gái giữa đường- Ảnh 1.

    Nghi phạm Lê Chí Tưởng thực nghiệm hiện trường

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 29.9, chị H.T.Y.N (21 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) trên đường đi làm về. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, chị bị một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm rồi rời khỏi hiện trường. 

    Chị N. đến nhà dân gần đó cầu cứu và liên hệ với gia đình. Sau đó, gia đình chị N. trình báo vụ việc đến Công an xã Đông Hải.

    Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã Đông Hải nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy xét nghi phạm.

    Đến ngày 4.10, lực lượng công an bắt giữ T. để điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Chủ tịch UBND xã Đông Hải đã quyết định khen thưởng tập thể và các cá nhân thuộc Công an xã Đông Hải có thành tích xuất sắc trong phát hiện, điều tra và bắt giữ nghi phạm. 

    Hiện vụ án hiếp dâm nêu trên được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

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