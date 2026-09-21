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    Thời sựPháp luật

    Bắt bị can hiếp dâm con riêng của 'mẹ kế hờ' ở An Giang

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quốc Định để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là con riêng của người phụ nữ sống như vợ chồng với cha Định.

    Sáng 21.9, ‎Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Quốc Định (18 tuổi, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Bắt bị can hiếp dâm con riêng của 'mẹ kế hờ' ở An Giang- Ảnh 1.

    Công an khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Quốc Định để xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

    ẢNH: CACC

    Theo điều tra ban đầu, Ngô Quốc Định sống cùng nhà với cha ruột và bà T.T.A (người chung sống như vợ chồng với cha của Định) và em T. (13 tuổi, con riêng của bà A.) tại ấp Thạnh Hòa, xã Giồng Riềng.

    Khoảng 22 giờ ngày 2.7, khi em T. đang ở trong phòng, Định đi vào và ngồi nói chuyện với em.  Thấy T. chỉ có một mình trong phòng nên Định nảy sinh ý định thực hiện hành vi quan hệ tình dục, nhưng bị T. quyết liệt chống cự.

    Sau đó, Định dùng chăn bịt miệng và khống chế nạn nhân, em T. cố gắng dùng chân đạp vào thành giường gây tiếng động, cầu cứu. Lúc này, mẹ của T. ở ngoài phát hiện tiếng động bất thường, liền tông cửa phòng con gái và phát hiện sự việc.

    Sau đó, mẹ của T. đến trụ sở Công an xã Giồng Riềng tố giác hành vi hiếp dâm trẻ em của Định. Qua làm việc với cơ quan công an, Định đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của Định theo quy định.

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