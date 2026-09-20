Điều tra vụ nam sinh lớp 12 nằm gục giữa đường, dao cắm ở vùng bụng

Sáng 20.9, Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi (Lâm Đồng) cho biết, nam sinh lớp 12 được đưa vào cấp cứu trong tình trạng có con dao cắm ở vùng bụng, đã qua cơn nguy kịch, hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Trước đó, tối 19.9, người dân tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Công Trứ (phường La Gi) nghe tiếng ồn nên chạy ra kiểm tra.

Tại đây, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm gục trên đường, vùng bụng có con dao cắm vào, chảy nhiều máu.

Cạnh nạn nhân có 2 xe gắn máy ngã đè lên nhau, mang biển số 49AB-189.xx và 86AH-025.xx.

Hiện trường vụ việc khiến nam sinh lớp 12 ở La Gi bị đâm vào bụng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngay sau đó, xe cứu thương đến hiện trường sơ cứu, rồi đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là em T.L.C.D, học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn phường La Gi. Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa em D. vào mổ cấp cứu và truyền máu.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sáng nay nam sinh đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Vụ việc xảy ra khiến người dân khu vực này bàng hoàng ẢNH; NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường La Gi cùng các đơn vị nghiệp vụ đến phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc và truy xét những người liên quan.

Theo người dân địa phương, đây là vụ việc do 2 nhóm người có mâu thuẫn, rượt đuổi nhau trên đường phố, gây náo loạn khu dân cư.

Hiện, công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc cùng các tình tiết liên quan.