Clip 'tố' gây khó khi làm sổ đỏ tại La Gi, kết quả xác minh ra sao?

Ngày 27.7, Chủ tịch UBND phường La Gi Đặng Thị Hồng Lâm ký báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả xác minh phản ánh của người dân liên quan việc bị yêu cầu bổ sung giấy tờ làm sổ đỏ, sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND phường La Gi đã tổ chức 3 cuộc làm việc độc lập với công dân, các đơn vị chuyên môn và lực lượng công an để làm rõ nội dung phản ánh.

Người dân không nhớ thời điểm, không xác định được cán bộ hướng dẫn

Kết quả xác minh cho thấy không có căn cứ xác định cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường La Gi yêu cầu ông Hoàng Bá Trung phải nộp giấy khai sinh của cha hoặc giấy khai sinh, giấy kết hôn của mẹ để làm sổ đỏ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo UBND phường La Gi, cuộc làm việc đầu tiên diễn ra vào chiều 24.7 giữa Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cùng tổ trưởng Tổ dân phố Tân Thiện 1 với ông Hoàng Bá Trung.

Tại buổi làm việc, ông Trung cho biết trong quá trình thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, ông được yêu cầu cung cấp giấy khai sinh của cha là ông H.B.L; giấy khai sinh, giấy kết hôn của mẹ là bà L.T.D và bổ sung giấy khai sinh của chính mình.

Tuy nhiên, ông Trung không xác định được thời điểm xảy ra vụ việc cũng như không cung cấp được tên cán bộ đã đưa ra yêu cầu này.

Người dân xuất hiện trong đoạn clip phản ánh việc bị yêu cầu cung cấp giấy khai sinh của cha, mẹ khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ ẢNH: CHỤP CLIP

Rà soát toàn bộ hồ sơ, dữ liệu tiếp nhận

Sáng 25.7, UBND phường La Gi tiếp tục tổ chức cuộc làm việc thứ hai do Văn phòng HĐND và UBND phường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị để rà soát toàn bộ dữ liệu tiếp nhận hồ sơ.

Kết quả tra cứu cho thấy từ ngày 1.7 đến 24.7, ông Hoàng Bá Trung không thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường La Gi, bao gồm thủ tục tặng cho, thừa kế hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra hồ sơ điện tử, từ ngày 15 - 17.7, ông Trung và mẹ là bà L.T.D chỉ thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, gồm cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và trích lục bản sao giấy khai sinh.

Theo UBND phường La Gi, toàn bộ hồ sơ đều được giải quyết sớm hơn thời hạn ghi trên phiếu hẹn. Quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công chức hướng dẫn đầy đủ, không phát hiện dấu hiệu gây phiền hà, sách nhiễu hoặc kéo dài thời gian giải quyết.

Ngoài ra, dữ liệu trên phần mềm công chứng, chứng thực cũng thể hiện ngày 17.7, ông Hoàng Bá Trung và bà L.T.D thực hiện hai giao dịch tại các văn phòng công chứng trên địa bàn, gồm hủy hợp đồng ủy quyền và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ nội dung phản ánh lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: Q.H





Làm rõ nguyên nhân phát sinh phản ánh từ đâu?

Cuộc xác minh thứ ba do Công an phường La Gi thực hiện từ chiều 25.7 đến sáng 26.7 theo chỉ đạo của UBND phường.

Theo nội dung làm việc với công an, ông Hoàng Bá Trung cho biết ngày 15.7, khi đến Văn phòng công chứng Phước Hội để lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, ông được hướng dẫn bổ sung giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bản thân và mẹ.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, văn phòng công chứng phát hiện dữ liệu hộ tịch của ông Trung không thống nhất với giấy khai sinh gốc của mẹ do có sai lệch về tên và năm sinh. Vì vậy, ông được hướng dẫn liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường La Gi (nơi cư trú) để thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định nhằm thống nhất thông tin giữa các giấy tờ.

Theo UBND phường La Gi, do chưa hiểu nguyên nhân phát sinh sai lệch dữ liệu hộ tịch, tối 16.7, ông Trung quay video và đăng lên Facebook để chia sẻ sự việc, đồng thời mong nhận được tư vấn của cộng đồng mạng về cách hoàn tất thủ tục làm sổ đỏ.

Báo cáo của UBND phường La Gi nêu kết quả xác minh không có căn cứ xác định nội dung phản ánh như clip đăng trên mạng xã hội ẢNH: Q.H

Làm việc với công an, ông Trung cho biết việc đăng tải xuất phát từ bức xúc cá nhân và mong muốn được hướng dẫn giải quyết hồ sơ, không nhằm quy kết trách nhiệm hay phản ánh sai sự thật đối với bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào.

Sau khi được Công an phường La Gi giải thích nguyên nhân vụ việc và thông báo kết quả xác minh, ông Trung thống nhất rằng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường La Gi đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không có biểu hiện gây phiền hà.

Ông Trung cũng tự nguyện gỡ bài viết và video trên Facebook, đồng thời cam kết đăng tải nội dung đính chính để phản ánh đúng bản chất sự việc.

Từ kết quả của 3 cuộc xác minh, UBND phường La Gi kết luận trong khoảng thời gian từ ngày 1.7 đến 24.7, ông Hoàng Bá Trung và bà L.T.D không thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Đối với các thủ tục hộ tịch, cơ quan này xác định việc tiếp nhận, giải quyết đều được thực hiện đúng quy định, trả kết quả sớm hơn thời hạn. Đồng thời, không có căn cứ xác định công chức yêu cầu ông Trung nộp giấy khai sinh của cha hoặc giấy khai sinh, giấy kết hôn của mẹ để làm sổ đỏ như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.