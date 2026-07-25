Lâm Đồng xác minh thông tin người dân bị gây khó khi làm sổ đỏ

Ngày 24.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường La Gi, yêu cầu khẩn trương xác minh phản ánh của người dân trên mạng xã hội về việc bị gây khó khi làm sổ đỏ.

Theo công văn, người dân phản ánh khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ tại phường La Gi, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phải bổ sung giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và giấy xác nhận độc thân của cha, mẹ.

Trong đó, người đi làm sổ đỏ có cha là ông Hoàng Bá Lực (sinh năm 1921), là người có công với cách mạng, đã qua đời và có giấy báo tử. Mẹ của người này năm nay 80 tuổi, cũng là người có công với cách mạng. Tuy nhiên, người dân cho biết vẫn bị yêu cầu cung cấp các giấy tờ nêu trên, khiến gia đình bức xúc.

Công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 24.7 ẢNH: Q.H

Để kịp thời kiểm tra, làm rõ vụ việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và UBND phường La Gi khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung người dân phản ánh.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết dứt điểm vụ việc đúng quy định pháp luật và đúng thẩm quyền.

Trường hợp phát hiện tổ chức hoặc cá nhân thực hiện chưa đúng quy định, hoặc có hành vi gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo quy định. Nếu có nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh. Kết quả kiểm tra phải được gửi về UBND tỉnh trước ngày 31.7.

Người dân xuất hiện trong đoạn clip phản ánh bị yêu cầu cung cấp giấy khai sinh của cha, mẹ khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ ẢNH: CHỤP CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại phản ánh của người tự giới thiệu là con trai của cụ ông Hoàng Bá Lực. Trong video có hình ảnh mẹ của người này, hiện 80 tuổi. Người này cho biết khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ (chưa rõ là cơ quan nào) yêu cầu bổ sung giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn của cha, mẹ, dù cha đã mất và mẹ đã lớn tuổi.

Tối 24.7, PV Thanh Niên đã gọi điện thoại cho Chủ tịch UBND phường La Gi Đặng Thị Hồng Lâm để xác minh thông tin này.

Bà Lâm cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, bà đã yêu cầu Trung tâm Hành chính công kiểm tra và báo cáo vụ việc. Theo kết quả xác minh ban đầu, người xuất hiện trong đoạn clip là người dân địa phương. Tuy nhiên, theo thông tin bước đầu, người này đến điều chỉnh giấy khai sinh, không phải thực hiện thủ tục đất đai hay làm sổ đỏ tại phường.

"Chúng tôi sẽ làm việc với người dân để xác minh, làm rõ ông thực hiện thủ tục làm sổ đỏ ở đâu, tại phường La Gi hay địa phương khác", bà Lâm nói.