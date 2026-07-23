Đồng Nai: Cán bộ đến tận nhà làm sổ đỏ cho dân

Chiều 23.7, UBND xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai tổ chức công bố chiến dịch 180 ngày thực hiện đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Cán bộ chủ động tìm người dân hỗ trợ

Trước đó, UBND xã Bù Đăng thu thập được 139 trường hợp thông tin dữ liệu liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, xác định danh sách 1.309 hộ dân, với tổng số 2.117 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng cho rằng đất đai là tài sản của người dân. Tuy nhiên, để hoàn thiện được một bộ hồ sơ rồi nộp hoặc nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, trên địa bàn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 18% dân số.

UBND xã Bù Đăng tặng quà hỗ trợ các thôn thực hiện đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục sổ đỏ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đề án, xã Bù Đăng sẽ đưa cán bộ thôn và cán bộ chuyên môn đất đai thuộc Phòng Kinh tế về từng hộ gia đình có thửa đất chưa được chủ quyền lần đầu để hỗ trợ, xác định hiện trạng đất, kê khai nguồn gốc đất và thực hiện tất cả các thủ tục cho người dân.

Sau khi hoàn thành, ban điều hành thôn sẽ có trách nhiệm hướng dẫn người dân nhập lên Cổng dịch vụ công quốc gia. UBND xã sẽ đối chiếu với dữ liệu đất đai, xác minh. Nếu đủ điều kiện sẽ cấp chủ quyền và đưa về trao tận nhà cho các hộ dân.

Chủ tịch UBND xã Bù Đăng Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3, từ trái qua) thông tin đến người dân về đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Việc này giúp người dân không phải đi lại nhiều lần, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm phiền hà cho nhân dân.

"Địa phương mong muốn chuyển từ tư duy 'khi người dân có nhu cầu mới tìm đến chính quyền' sang 'chính quyền chủ động đi tìm người dân có nhu cầu để hỗ trợ'. Việc hỗ trợ này tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là thực hiện mô hình chính quyền địa phương gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe dân và làm cho dân", ông Tùng nhấn mạnh.

Người dân phấn khởi, cám ơn chính quyền

Là một trong những hộ dân đầu tiên được chính quyền xã Bù Đăng cùng cán bộ thôn Đức Thọ đến tận nhà hỗ trợ đo đạc, cắm mốc cùng các thủ tục liên quan đến cấp sổ đỏ lần đầu, ông Điểu Hùng không giấu được sự hồ hởi. Bởi theo ông Hùng, trước đó người dân ngại làm các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai vì lo lắng mình không am hiểu pháp luật, sẽ gặp nhiều khó khăn, đi lại nhiều lần, tốn kém tiền bạc...

Lấy thông tin, giúp hộ ông Điểu Hùng làm sổ đỏ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chính quyền, Nhà nước xuống tận nơi giúp dân như vậy là dân rất cảm ơn. Dân ở đây giấy tờ chưa rành, chưa hiểu biết nên làm chậm chạp. Giờ xã giúp như vậy là rất vui", ông Điểu Hùng chia sẻ.

Cùng suy nghĩ, ông Điểu Bưu (thôn Đức Thọ) phấn khởi: "Mình không có trình độ, lên đến xã không biết làm sao. Giờ cán bộ đến giúp làm sổ đất, giao tận nhà thế này thì quá tốt rồi, bà con đồng bào chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương".

Cán bộ xã Bù Đăng đo đạc, cắm mốc vị trí ranh mốc cho gia đình ông Điểu Bưu trước sự chứng kiến của cán bộ thôn và nhà liền kề ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Thắm, Trưởng thôn Đức Thọ, cho biết toàn thôn sau sáp nhập có gần 1.000 hộ dân với gần 4.100 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 31%. Việc cán bộ thôn, ấp cùng với xã trực tiếp đến tận nơi, làm sổ đất cho người dân là khá mới mẻ. Bà con rất phấn khởi vì thực tế ở đây dân trí còn hạn chế nên việc tiếp cận thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn.

Người dân tự cắm mốc ranh đất, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Với vai trò trưởng thôn, ban đầu tôi cũng thấy bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng được sự hướng dẫn của các phòng ban chuyên môn, chúng tôi sẽ từng bước tiếp nhận và thực hiện. Mong muốn lớn nhất là hỗ trợ bà con, để mỗi hộ gia đình trên địa bàn đều được cấp sổ đỏ", bà Thắm cho hay.