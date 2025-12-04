Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giải cứu nhân viên đo đạc dự án hồ Ka Pét mắc kẹt giữa rừng

Quế Hà
Quế Hà
04/12/2025 15:37 GMT+7

Một tình huống mắc kẹt giữa rừng hy hữu, sáng nay 4.12, Công an xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã triển khai cứu hộ thành công 6 nhân viên đo đạc dự án hồ Ka Pét do bị lũ chia cắt đường về.

Theo thông tin ban đầu, nhóm nhân viên có 6 người, vào rừng tiến hành đo đạc kỹ thuật dự án xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét trong rừng sâu thuộc xã Hàm Thạnh và bị mắc kẹt giữa rừng Ka Pét.

Nhóm này bị kẹt lại do nước lũ đổ về đột ngột, khiến dòng sông qua khu vực dự án dâng cao và chảy xiết, chia cắt đường về làng.

Giải cứu 6 nhân viên mắc kẹt giữa rừng Ka Pét do lũ quét - Ảnh 1.

Lực lượng công an giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong rừng Ka Pét suốt đêm qua

ẢNH: CẮT CLIP

Do vậy, cả nhóm phải "đội mưa" trong rừng Ka Pét suốt đêm 3.12, do nước lũ cô lập hoàn toàn.

Nhận được tin báo, sáng 4.12, Công an xã Hàm Thạnh mang theo áo phao vào hiện trường. Lực lượng chức năng buộc dây vào các cây ở hai bên bờ, hỗ trợ từng người đu dây, bơi qua sông trong điều kiện nước chảy mạnh. Tất cả 6 người đều được lực lượng công an đưa ra ngoài an toàn.

Giải cứu 6 nhân viên mắc kẹt giữa rừng Ka Pét do lũ quét - Ảnh 2.

Dòng suối Ka Pét cũng chính là vùng lõi dự án hồ thủy lợi Ka Pét đang xúc tiến xây dựng hồ thủy lợi

ẢNH: CLIP

Cũng tại xã Hàm Thạnh, tối qua 3.12, một người đàn ông chạy xe máy bị té ngã và bị nước cuốn mất tích ngay sau đó. Lực lượng công an phối hợp chính quyền triển khai tìm kiếm xuyên đêm, đến sáng nay đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Lâm Đồng: Tiến độ triển khai xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét đến đâu?

Lâm Đồng: Tiến độ triển khai xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét đến đâu?

Hồ thủy lợi Ka Pét là công trình trọng điểm của tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019 (điều chỉnh chủ trương năm 2023) đến nay vẫn chậm tiến độ.

