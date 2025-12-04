Giải cứu nhân viên đo đạc dự án hồ Ka Pét mắc kẹt giữa rừng

Theo thông tin ban đầu, nhóm nhân viên có 6 người, vào rừng tiến hành đo đạc kỹ thuật dự án xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét trong rừng sâu thuộc xã Hàm Thạnh và bị mắc kẹt giữa rừng Ka Pét.

Nhóm này bị kẹt lại do nước lũ đổ về đột ngột, khiến dòng sông qua khu vực dự án dâng cao và chảy xiết, chia cắt đường về làng.

Lực lượng công an giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong rừng Ka Pét suốt đêm qua ẢNH: CẮT CLIP

Do vậy, cả nhóm phải "đội mưa" trong rừng Ka Pét suốt đêm 3.12, do nước lũ cô lập hoàn toàn.

Nhận được tin báo, sáng 4.12, Công an xã Hàm Thạnh mang theo áo phao vào hiện trường. Lực lượng chức năng buộc dây vào các cây ở hai bên bờ, hỗ trợ từng người đu dây, bơi qua sông trong điều kiện nước chảy mạnh. Tất cả 6 người đều được lực lượng công an đưa ra ngoài an toàn.

Dòng suối Ka Pét cũng chính là vùng lõi dự án hồ thủy lợi Ka Pét đang xúc tiến xây dựng hồ thủy lợi ẢNH: CLIP

Cũng tại xã Hàm Thạnh, tối qua 3.12, một người đàn ông chạy xe máy bị té ngã và bị nước cuốn mất tích ngay sau đó. Lực lượng công an phối hợp chính quyền triển khai tìm kiếm xuyên đêm, đến sáng nay đã tìm thấy thi thể nạn nhân.