Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn

Trưa 25.11, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC- CNCH) Khu vực 2 vừa phối hợp với lực lượng Công an địa phương kịp thời giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng).

Tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn được lực lượng Cảnh sát PCCC -CNCH Công an Lâm Đồng kịp thời giải cứu ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CC- CNCH Khu vực 2 nhận được tin báo của Công an xã Phú Sơn Lâm Hà về việc xe tải mang biển kiểm soát 66G-006.72 bị lật tại vị trí đầu đèo Phú Sơn, trong cabin có 2 người bị mắc kẹt gồm tài xế và phụ xe.

Nhận được tin báo, Đội CC - CNCH Khu vực 2 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Trên đường di chuyển, lực lượng chuyên môn phối hợp hướng dẫn công an xã và chính quyền địa phương huy động lực lượng y tế đến hỗ trợ sơ cứu ban đầu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nạn nhân.

Chiếc xe tải lật trên đèo Phú Sơn khiến tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin ẢNH: CTV

Đến khoảng hơn 10 giờ, lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường và triển khai cứu nạn. Sau hơn 1 giờ nỗ lực 2 nạn nhân được giải cứu trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hai nạn nhân mắc kẹt trong ca bin xe tải vừa được giải cứu là Phạm Văn Dợn và Phan Minh Nghĩa (cùng sinh năm 1985, ngụ P.Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long). Sau khi được đưa ra khỏi cabin, các nạn nhân được lực lượng y tế và chính quyền địa phương tiếp tục chăm sóc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn trên đèo Phú Sơn đang được cơ quan chức năng làm rõ.