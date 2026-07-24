Vượt hàng chục cây số mang dịch vụ công đến nhà dân

Không để người dân yếu thế phải vất vả đi lại, cán bộ phường chủ động đến tận nhà hỗ trợ thủ tục hành chính dịch vụ công. Những việc làm đầy trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lang Biang - Đà Lạt đang góp phần vun đắp niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Từ trụ sở phường đến từng nhà dân xa hàng chục cây số

Ngày 23.7, ông Vũ Hoàng Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết khi tiếp nhận thông tin từ các tổ dân phố hoặc người dân, cán bộ trung tâm sẽ đến tận nhà để hỗ trợ thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực người có công, bảo trợ xã hội, chứng thực chữ ký và một số thủ tục hành chính thiết yếu khác.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lang Biang - Đà Lạt đang góp phần vun đắp niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở sau sáp nhập ẢNH: LÂM VIÊN

Thành phần được ưu tiên phục vụ là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em và các trường hợp yếu thế không thể đến cơ quan hành chính. Đây không chỉ là một giải pháp hỗ trợ người dân mà còn thể hiện tinh thần phục vụ của chính quyền địa phương trong bối cảnh địa bàn phường rộng hơn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Trần Xuân Tiến, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết sau sáp nhập phường này có diện tích rộng, nhiều khu dân cư cách xa trung tâm hành chính. Có những nơi như khu vực Păng Tiêng, cán bộ phải di chuyển hơn 25 km mới đến được nhà người dân.

Từ trung tâm phường, các cán bộ phải di chuyển hơn 25 km mới đến được nhà người dân ở Păng Tiêng ẢNH: CTV

Nhiều người cao tuổi, người bệnh hoặc người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn khi đến phường thực hiện thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, nhiều tháng qua, cán bộ, nhân viên trung tâm chủ động mang máy tính, biểu mẫu, hồ sơ đến tận nhà để hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, giải thích quy trình và hoàn thiện thủ tục cho người dân.

Cán bộ trung tâm đến tận nơi chứng thực chữ ký cho bà Huỳnh Thị Khá, người cao tuổi sinh sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, do bà sức khỏe yếu, khó đi lại ẢNH: CTV

Đối với những gia đình có người thân qua đời, cán bộ trung tâm đến nhà tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục khai tử và trao kết quả tại nhà. Trường hợp gia đình ông Trần Tuất tại khu vực Đa Phú là một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách làm đầy trách nhiệm và nhân văn ấy.

Mỗi bộ hồ sơ được hoàn tất tại nhà đồng nghĩa với việc người dân không phải vượt quãng đường hàng chục cây số để đến cơ quan hành chính. Mỗi chữ ký được chứng thực, mỗi giấy tờ được trao tận tay đều giúp giảm bớt những khó khăn cho người dân.

Cán bộ trung tâm đến nhà tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục khai tử và trao kết quả tại nhà ẢNH: XUÂN TIẾN

Khi chính quyền chủ động đến với dân

Không có quầy giao dịch hiện đại hay những phòng làm việc khang trang, nhiều hồ sơ được tiếp nhận ngay trên chiếc bàn nhỏ trong nhà dân. Cán bộ kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, giải thích cặn kẽ những nội dung còn vướng mắc để người dân dễ dàng thực hiện. Những hình ảnh giản dị ấy đang trở thành nét đẹp trong công tác cải cách hành chính ở địa phương.

Thay vì chờ người dân tìm đến, chính quyền phường Lang Biang - Đà Lạt chủ động tìm đến người dân ẢNH: XUÂN TIẾN

Theo lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt, mục tiêu của mô hình này không chỉ là giải quyết hồ sơ mà còn hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Thay vì chờ người dân tìm đến chính quyền, chính quyền chủ động tìm đến người dân, nhất là những người yếu thế. Qua đó, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn, đồng thời giúp dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại.

Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt còn triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện - Kết nối yêu thương", góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân và giàu tính nhân văn.

Theo đó, vào thứ năm hằng tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức trao kết quả thủ tục hành chính theo cách đặc biệt hơn. Đối với các cặp đôi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, lãnh đạo UBND phường và trung tâm trực tiếp trao giấy chứng nhận kết hôn, tặng hoa tươi và gửi thư chúc mừng. Những lời chúc về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bền vững được gửi gắm như một sự đồng hành của chính quyền trong cột mốc quan trọng của mỗi gia đình.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn, tặng hoa tươi và gửi thư chúc mừng các cặp đôi ẢNH: LÂM VIÊN

Với các gia đình đăng ký khai sinh cho con, giấy khai sinh được trao tận tay cùng thư chúc mừng từ UBND phường. Những lời chúc tốt đẹp dành cho các em nhỏ và gia đình mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi thay vì sự khô cứng thường thấy của các thủ tục hành chính.

Những việc làm nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa ấy đang góp phần xây dựng hình ảnh một chính quyền phục vụ bằng trách nhiệm và cả sự sẻ chia.

Những con số biết nói Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lang Biang - Đà Lạt đã tiếp nhận 8.585 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 8.407 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,5%. Đồng thời giải quyết 342 hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội và người có công. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, mô hình "Dịch vụ công đến tận ngõ - Ấm lòng dân bản" tiếp tục hỗ trợ 870 lượt người dân, thực hiện 120 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực này. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến đạt 97%, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong thực hiện chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.



