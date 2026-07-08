Tuyến đường Cam Ly - Phước Thành về đích sau khi nút thắt mặt bằng được gỡ

Tại khu vực thôn Măng Lin, phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng), công nhân cùng máy móc đang thảm nhựa khoảng 100 m cuối cùng, đánh dấu việc tuyến đường dài gần 9 km chính thức về đích sau nhiều năm triển khai.

Thảm nhựa khoảng 100 m cuối cùng, đánh dấu việc tuyến đường Cam Ly - Phước Thành dài gần 9 km chính thức về đích ẢNH: LÂM VIÊN

Tuyến đường Cam Ly - Phước Thành hoàn thành đúng cam kết

Trước đó, đoạn đường đi qua khu vực sản xuất nông nghiệp giáp đường 19 Tháng 5 cũng đã được hoàn thiện mặt đường. Đây từng là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của dự án khi vướng công tác giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ thi công bị đình trệ trong thời gian dài.

Dự án đường Cam Ly - Phước Thành đi qua hai phường Cam Ly - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt, có chiều dài khoảng 8,9 km, tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án đường Cam Ly - Phước Thành đi qua hai phường Cam Ly - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt, có chiều dài khoảng 8,9 km, tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Lâm Đồng làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2026.

Theo thiết kế, tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m, lề đường mỗi bên rộng 1,5 m. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu vực phía tây và phía bắc đô thị Đà Lạt.

Tuyến đường Cam Ly - Phước Thành góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu vực phía tây và phía bắc đô thị Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trước khi hoàn thành, dự án từng nhiều lần đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do chưa có mặt bằng sạch để thi công. Báo Thanh Niên đã phản ánh việc một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao đất khiến công trình phải gia hạn thời gian thực hiện, với mốc hoàn thành được ấn định cuối tháng 6.2026.

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m ẢNH: LÂM VIÊN

Để tháo gỡ khó khăn, cuối tháng 3.2026, sau chuyến kiểm tra thực địa, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân và khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đồng thời tăng cường vận động các hộ dân còn lại bàn giao đất để đảm bảo tiến độ dự án; trường hợp cố tình không chấp hành sẽ xem xét áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật.

Tuyến đường xuyên qua khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ẢNH: LÂM VIÊN

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, những vướng mắc kéo dài nhiều tháng đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để nhà thầu tăng tốc thi công và hoàn thành công trình đúng thời hạn cam kết.

Rút ngắn hành trình đến các điểm du lịch phía bắc Đà Lạt

Việc thông tuyến Cam Ly - Phước Thành được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Tuyến đường mở thêm hướng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp với trung tâm đô thị, góp phần giảm áp lực cho một số tuyến giao thông hiện hữu.

Tuyến đường mới giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến các đầu mối tiêu thụ ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với người dân các vùng trồng rau, hoa và cây nông nghiệp tại khu vực phía bắc Đà Lạt, việc có thêm tuyến đường mới giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến các đầu mối tiêu thụ, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tuyến đường rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa làng hoa Vạn Thành, khu vực đèo Tà Nung với hồ Suối Vàng và khu du lịch Lang Biang ẢNH: LÂM VIÊN

Không chỉ phục vụ phát triển kinh tế, tuyến đường còn tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch địa phương. Sau khi thông tuyến, khoảng cách di chuyển giữa làng hoa Vạn Thành, khu vực đèo Tà Nung với hồ Suối Vàng và khu du lịch Lang Biang được rút ngắn đáng kể, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt.

Tuyến đường Cam Ly - Phước Thành nối vào đường 19 tháng 5 ẢNH: LÂM VIÊN

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông để mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch, việc tuyến đường Cam Ly - Phước Thành hoàn thành đúng hẹn không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và du lịch trọng điểm của địa phương.