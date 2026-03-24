Vướng 14 hộ dân, đường Cam Ly - Phước Thành ở Đà Lạt nguy cơ trễ hẹn

Dự án đường Cam Ly - Phước Thành dài khoảng 8,9 km, đi qua phường Cam Ly - Đà Lạt và phường Lang Biang - Đà Lạt (trước đây thuộc TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Công trình có tổng vốn đầu tư 400 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Lâm Đồng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2021 - 2026.

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, với nền đường rộng 9 m, mặt đường 6 m, lề mỗi bên 1,5 m.

Thi công tuyến đường Cam Ly - Phước Thành qua địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: C.T

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Lâm Đồng, dù được bố trí hơn 55,3 tỉ đồng trong năm 2026, nhưng đến nay, dự án đường Cam Ly - Phước Thành mới giải ngân hơn 1 tỉ đồng, đạt 1,89%. Nguyên nhân chính vẫn là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn dự án có 133 hộ bị ảnh hưởng, với hơn 4,1 ha đất thu hồi. Đến nay, phường Cam Ly - Đà Lạt đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, tại phường Lang Biang - Đà Lạt, mới có 77 hộ nhận bồi thường, còn 14 hộ chưa bàn giao đất, khiến quá trình thi công chưa thể thông suốt.

Tổng giá trị thực hiện tuyến đường Cam Ly - Phước Thành đạt khoảng 83% hợp đồng ẢNH: C.T

Trong khi đó, khối lượng thi công của đường Cam Ly - Phước Thành đã đạt mức cao: nền đường khoảng 90%, hệ thống thoát nước 80%, công trình phòng hộ 95%, móng cấp phối đá dăm 85%, mặt đường bê tông nhựa 70%. Đặc biệt, cầu Phước Thành đã hoàn thành. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 83% hợp đồng.

Sau khi kiểm tra thực địa vào chiều 23.3, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương chi trả bồi thường cho các hộ dân trước ngày 31.3. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục vận động các hộ còn lại tại phường Lang Biang - Đà Lạt bàn giao mặt bằng; trường hợp không chấp hành sẽ xem xét cưỡng chế theo quy định.

Ông Võ Ngọc Hiệp (thứ ba phải qua) kiểm tra thực tế tuyến đường Cam Ly - Phước Thành chiều 23.3 ẢNH: C.T

Trước đó, Báo Thanh Niên từng phản ánh đường Cam Ly - Phước Thành đã chậm tiến độ và được gia hạn. Tuy nhiên, với "điểm nghẽn" mặt bằng chưa được tháo gỡ dứt điểm, cùng tỷ lệ giải ngân còn rất thấp, khả năng dự án cán đích đúng hẹn vào cuối tháng 6.2026 vẫn là dấu hỏi lớn. Tiến độ hoàn thành hiện phụ thuộc chủ yếu vào việc các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng trong thời gian tới.