Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Dân bức xúc vì dự án gần 130 tỉ đồng chậm tiến độ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/03/2026 07:45 GMT+7

Được đầu tư gần 130 tỉ đồng để giải quyết tình trạng ngập úng, nhưng dự án mương ngầm đường Trưng Nữ Vương ở phía nam TP.Đà Nẵng hiện trong tình trạng thi công nhỏ giọt. Những rào chắn kéo dài không chỉ bóp nghẹt giao thông mà còn khiến hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân gặp khó khăn.

DỰ ÁN TRĂM TỈ "ĐẮP CHIẾU"

Dự án tuyến mương ngầm thoát nước dọc đường Trưng Nữ Vương (đoạn qua P.Bàn Thạch và P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật làm chủ đầu tư. Tuyến mương có chiều dài 2,1 km, tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng, được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ phía nam TP. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế những ngày đầu tháng 3, công trường gần như không có bóng dáng công nhân hay máy móc hoạt động; tại nhiều vị trí, đơn vị thi công chỉ quây tôn, căng dây rồi để trống, khiến hạ tầng trở nên nham nhở.

Dân bức xúc vì dự án gần 130 tỉ đồng chậm tiến độ- Ảnh 1.

Đoạn đường Trưng Nữ Vương ở P.Bàn Thạch bị rào chắn suốt thời gian dài

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tình trạng thi công chậm chạp đã đẩy người dân dọc tuyến đường vào thế khó. Bà Huỳnh Thị Thùy (khối phố Mỹ Thạch Trung, P.Bàn Thạch) bức xúc cho biết việc rào chắn chiếm dụng mặt đường khiến lối đi bị thu hẹp chỉ còn hơn 4 m. Mỗi khi ô tô đi qua, các phương tiện khác phải dừng lại hoặc né tránh rất nguy hiểm. "Việc thi công kéo dài không chỉ gây bụi bặm, tiếng ồn mà còn làm giảm đáng kể doanh thu của các hộ kinh doanh. Chúng tôi mong các cấp sớm chỉ đạo để người dân ổn định cuộc sống", bà bày tỏ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Trà phản ánh, trước Tết Nguyên đán 2026, bụi bặm bám đầy hàng hóa khiến việc buôn bán đình trệ. Sau tết đến nay, đơn vị thi công vẫn chưa quay lại làm việc nhưng rào chắn vẫn giữ nguyên, buộc xe máy phải leo lên vỉa hè để tránh nhau. Đặc biệt, đoạn thi công gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và học tập của học sinh. "Người dân kỳ vọng các cấp, ngành liên quan sớm tháo gỡ các vướng mắc để dự án sớm được hoàn thành, tránh để công trình trọng điểm rơi vào tình trạng dang dở kéo dài", bà đề nghị.

VƯỚNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UBND P.Bàn Thạch cho hay dự án mương thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương do Công ty TNHH Đại Phú Thịnh thi công. Dự án được thiết kế xây dựng hệ thống mương thoát nước ngầm bằng bê tông cốt thép dọc tuyến đường Trưng Nữ Vương, từ nút giao Nguyễn Hoàng đến nút giao Bạch Đằng, xả ra sông Bàn Thạch. Tuyến mương bố trí trong phạm vi phần đường giao thông, khẩu độ thiết kế từ 6 - 8 m nhằm bảo đảm năng lực thoát nước.

Dân bức xúc vì dự án gần 130 tỉ đồng chậm tiến độ- Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thị Thùy cho biết lối đi bị thu hẹp chỉ còn hơn 4 m

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, dự án còn bao gồm các hạng mục gia cố nền đất; đấu nối hệ thống thoát nước ngang trên tuyến; cải tạo cửa xả cuối tuyến; hoàn trả nền, mặt đường và các hạng mục phụ trợ liên quan. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 5,25 ha, tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của TP.Đà Nẵng. Mục tiêu nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ hằng năm tại khu vực trung tâm TP, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Giải thích về sự chậm trễ này, ông Lê Văn Cường, Phó giám đốc Công ty TNHH Đại Phú Thịnh, cho biết dự án bị gián đoạn do vướng mắc thủ tục hành chính. Theo đó, quá trình sáp nhập đơn vị thời gian qua ảnh hưởng việc hoàn tất hồ sơ, khiến dự án chưa thể triển khai trở lại theo kế hoạch.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một vị lãnh đạo P.Bàn Thạch cho hay đây là dự án trọng điểm nhằm giải quyết ngập úng cho khu vực trung tâm TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) nên người dân rất đồng thuận. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vướng mắc một số thủ tục nên dẫn đến chậm tiến độ, gây bức xúc. "Dự án hiện đã được giao lại cho UBND TP.Đà Nẵng quản lý nên địa phương không trực tiếp điều hành. Tuy nhiên, phường đã nhiều lần ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và báo cáo lên cấp trên", vị này nói.

Vị lãnh đạo này cũng khẳng định quan điểm của địa phương là rất mong dự án sớm được tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ. Việc rào chắn kéo dài nhưng không thi công gây ảnh hưởng lớn đời sống dân sinh, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Phường đã đề nghị các đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm an toàn tại các điểm rào chắn, đồng thời sớm thông tin rõ ràng về lộ trình thực hiện để người dân nắm bắt.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
