Dang dở dự án hàng trăm tỉ đồng

"L ÃNG PHÍ VÔ CÙNG !"

Khởi công từ đầu năm 2023, dự án đường giao thông kết nối với các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn (gọi tắt dự án ĐH21) thuộc H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Xuân Phú và xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng) được kỳ vọng sẽ trở thành con đường huyết mạch kết nối sản xuất với tiêu thụ, thúc đẩy kinh tế địa phương. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn trong tình trạng dang dở, chưa hẹn ngày hoàn thành.

Cầu bắc qua sông Ly Ly vẫn dang dở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án do UBND H.Quế Sơn (cũ) làm chủ đầu tư, dài hơn 18 km, tổng vốn đầu tư gần 340 tỉ đồng từ nguồn vốn T.Ư kết hợp với vốn đối ứng của địa phương. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có tổng chiều dài gần 6 km, vốn đầu tư khoảng 180 tỉ đồng (vốn T.Ư 150 tỉ đồng), do liên danh nhà thầu Công ty Phú Hương - Trường Long - Nhật Huy thi công, thời hạn hoàn thành vào tháng 12.2024. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau hơn 2 năm triển khai, đến thời điểm này nhà thầu mới thi công dang dở một số hạng mục như cầu Ly Ly, cầu Chợ Đụn và cầu vượt đường sắt… Cốp pha nằm phơi mưa nắng, sắt thép hoen gỉ theo thời gian. Tại một số điểm chỉ lác đác vài công nhân làm việc. Đặc biệt, cầu vượt đường sắt thiết kế 5 nhịp, dài hơn 211 m hiện chỉ hoàn thành được 2 bản mặt cầu.

Bà Nguyễn Thị Hoài (53 tuổi, ở xã Quế Sơn) cho hay khi nghe tin dự án được triển khai, người dân ai cũng mừng. Nhưng giờ nhìn công trình dở dang kéo dài, nhiều người không khỏi thất vọng. "Dự án thi công đã lâu nhưng vẫn trong tình trạng dang dở gây ra lãng phí vô cùng!", bà Hoài bức xúc nói.

P HÊ BÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Triệu Ngọc Chi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quế Sơn, thừa nhận đến nay dự án mới chỉ đạt hơn 30% khối lượng. Việc giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xác nhận pháp lý đất đai. "Nguyên nhân chính khiến dự án dang dở kéo dài là thiếu đất đắp. Hiện dự án đang thiếu gần 200.000 m3 đất đắp do mỏ đất ở xã Quế Mỹ (cũ) đã dừng khai thác nhiều năm. Giá đất đắp thực tế trên thị trường cao gấp nhiều lần so với dự toán ban đầu (hơn 300.000 đồng/m3 so với 96.000 đồng/m3), khiến nhà thầu gặp khó khăn về tài chính", ông Chi nói.

Hiện trạng công trình cầu vượt đường sắt chỉ là những khối bê tông đứt quãng, sắt thép hoen gỉ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Chi cho rằng với những vướng mắc hiện tại, việc hoàn thành dự án đúng hẹn vào cuối năm 2025 gần như là "không thể". Đơn vị sẽ tiếp tục báo cáo lên cấp trên để tìm giải pháp, đồng thời kiến nghị TP.Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc cấp phép mỏ vật liệu để phục vụ dự án. "Dự án đã được gia hạn tiến độ thêm 1 năm, nhưng với tình trạng này nếu có gia hạn thêm 3 hay 4 năm nữa cũng không thể hoàn thành được nếu Nhà nước không giải quyết được vấn đề khan hiếm nguồn đất đắp", ông Chi nói.

Mới đây, khi đi kiểm tra dự án này, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã phê bình lãnh đạo địa phương cũng như nhà thầu trong việc giải ngân dự án chậm, tiến độ thi công ì ạch. Ông yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, phải làm song song giữa giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục công trình, không để trường hợp nhà thầu chờ mặt bằng. Đồng thời, ông Hưng cũng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo giải trình, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để dự án chậm tiến độ.