Lâm Đồng: Phương tiện tự ý lắp đặt thiết bị ưu tiên sẽ bị xử lý nghiêm

Lâm Viên
Lâm Viên
23/03/2026 11:47 GMT+7

Trước tình trạng nhiều phương tiện tự ý lắp đặt, sử dụng còi, đèn, cờ hiệu ưu tiên sai quy định, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông.

Ngày 23.3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện tự ý lắp đặt, sử dụng còi, đèn, cờ hiệu ưu tiên sai quy định. Đơn vị này cũng đang tiến hành rà soát tổng thể việc cấp giấy xác nhận thiết bị ưu tiên theo quy định; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, báo cáo và chấn chỉnh kịp thời.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện tự ý lắp đặt, sử dụng còi, đèn, cờ hiệu ưu tiên sai quy định

Theo Công văn số 3391/UBND- NC của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, trên địa bàn vẫn còn tồn tại tình trạng một số phương tiện, kể cả xe thuộc cơ quan, đơn vị, tự ý mua và lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng không đúng nội dung giấy phép được cấp. Đáng chú ý, có trường hợp chỉ được phép sử dụng cờ hiệu ưu tiên nhưng vẫn tự ý gắn thêm còi, đèn; thậm chí nhiều xe đã hết thời hạn sử dụng giấy phép vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị ưu tiên như bình thường.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm đối với phương tiện thuộc phạm vi quản lý. Việc sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên chỉ được thực hiện khi có giấy phép hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp, đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng tình huống theo Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15.11.2024 của Chính phủ.

Đối với các phương tiện đã được cấp phép nhưng hết niên hạn sử dụng, chuyển đổi mục đích hoặc không còn đủ điều kiện theo quy định, các đơn vị phải chủ động tháo gỡ toàn bộ thiết bị phát tín hiệu ưu tiên; đồng thời thực hiện thu hồi, nộp lại giấy phép theo quy định. Đây được xem là yêu cầu bắt buộc nhằm tránh tình trạng "xe thường đội lốt xe ưu tiên".

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, mọi phương tiện vi phạm, kể cả xe của cơ quan nhà nước, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, không có ngoại lệ. Việc siết chặt quản lý nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc sử dụng quyền ưu tiên khi tham gia giao thông.

Với Sở Y tế, UBND tỉnh Lâm Đồng giao khẩn trương rà soát toàn bộ xe cứu thương, nhóm phương tiện thường xuyên sử dụng tín hiệu ưu tiên. Các cơ sở y tế phải kiểm tra việc lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị đúng quy định; đồng thời tăng cường tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ lái xe về việc sử dụng tín hiệu ưu tiên đúng mục đích, tránh lạm dụng.

Tỉnh Lâm Đồng tuyệt đối nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức tự ý lắp đặt hoặc sử dụng còi, đèn, cờ hiệu ưu tiên đối với phương tiện không thuộc diện được quyền ưu tiên. Việc chấn chỉnh không chỉ nhằm xử lý vi phạm trước mắt mà còn hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hạn chế tai nạn và tạo sự công bằng cho người dân khi tham gia giao thông.

Tin liên quan

Cà Mau: Tăng cường quản lý sử dụng xe lắp đặt thiết bị ưu tiên

Cà Mau: Tăng cường quản lý sử dụng xe lắp đặt thiết bị ưu tiên

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đối chiếu thiết bị ưu tiên đã lắp đặt, giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Khám phá thêm chủ đề

thiết bị ưu tiên Phòng cảnh sát giao thông xử lý Lâm Đồng xe ưu tiên
