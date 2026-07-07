Đường nối hồ Xuân Hương ở Đà Lạt chưa hẹn ngày về đích

Ngày 6.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết năm 2026, dự án đường nối hồ Xuân Hương (tuyến đường từ đường Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương) tiếp tục được bố trí gần 19 tỉ đồng để triển khai. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 11 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, khiến việc thi công đoạn kè dọc bờ suối tiếp tục bị đình trệ.

Tuyến đường giao thông nối hồ Xuân Hương sau gần 5 năm thi công ẢNH: LÂM VIÊN

Còn 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, năm 2026, dự án đường nối hồ Xuân Hương được bố trí 18,78 tỉ đồng, gồm 12 tỉ đồng vốn kế hoạch năm 2026 và 6,78 tỉ đồng vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang. Đến nay, dự án giải ngân hơn 3,16 tỉ đồng, đạt 16,8% kế hoạch.

Theo cơ quan chức năng, nhà thầu đã hoàn thiện khoảng 800 m nền đường nối hồ Xuân Hương cùng các hạng mục vỉa hè

ẢNH: LÂM VIÊN

Về tiến độ thi công, nhà thầu đã hoàn thiện khoảng 800 m nền đường cùng các hạng mục vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện trung - hạ thế, chiếu sáng và cây xanh; đồng thời chuẩn bị hoàn thiện thêm 150 m mặt đường để thảm nhựa.

Đối với hạng mục kè, phía bờ trái hồ đã hoàn thành khoảng 200 m, phía bờ phải hồ đã thi công hệ cọc. Phần cấu kiện bê tông đúc sẵn trong lòng suối đã lắp đặt 350/357 cấu kiện. Tổng khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 68,2%.

Hiện còn 11 hộ dân trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt chưa đồng ý bàn giao đất ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất. Hiện còn 11 hộ dân ở phường Lâm Viên - Đà Lạt chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, 6 hộ chưa thống nhất phương án và giá bồi thường, 5 hộ còn lại đề nghị được bồi thường thêm phần vật kiến trúc trên đất.

Do vướng mặt bằng, dự án được gia hạn đến cuối năm 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Tiếp tục hoàn thiện nền đường ẢNH: LÂM VIÊN

Để tháo gỡ vướng mắc, ngày 22.6, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt đã phê duyệt phương án bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho 5 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 1,85 tỉ đồng. Sau khi hoàn tất việc chi trả, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công phần kè dọc bờ suối.

Tiếp tục gia hạn đến cuối năm 2026

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án xây dựng tuyến đường dài 1,7 km nối từ đường Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương, kết hợp xây dựng kè quanh hồ lắng số 1 và dọc theo suối, được khởi công từ tháng 9.2021.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành sau 36 tháng, tức vào tháng 9.2024. Tuy nhiên, do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, tháng 9.2024 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 138 tỉ đồng lên hơn 261 tỉ đồng.

Phần cấu kiện bê tông đúc sẵn trong lòng suối đã lắp đặt 350/357 cấu kiện ẢNH: LÂM VIÊN

Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tăng từ hơn 67 tỉ đồng lên hơn 163 tỉ đồng, tăng gần 96 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh từ 36 tháng lên 48 tháng.

150 m mặt đường được rải đá để chuẩn bị thảm nhựa ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt cho biết, do mặt bằng vẫn chưa được bàn giao đầy đủ nên dự án đường nối hồ Xuân Hương tiếp tục được gia hạn đến cuối năm 2026.

Trước đó, vào tháng 10.2025, nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để dự án tiếp tục thi công.

Theo lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt, địa phương vẫn đang kiên trì tuyên truyền, vận động các hộ còn lại vì lợi ích chung, sớm bàn giao mặt bằng để công trình hoàn thành.

Hơn 500 m tiếp giáp đường Lữ Gia đã hoàn thành hơn 2 năm ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Đà Lạt (cũ) giai đoạn 2020 - 2025, có vai trò kết nối từ đường Lữ Gia đến khu vực thượng lưu hồ Xuân Hương, góp phần giảm áp lực giao thông từ hồ Xuân Hương qua đường Sương Nguyệt Ánh đến nút giao Phan Chu Trinh.

Khi hoàn thành, công trình sẽ đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải thiện khả năng thoát nước, hạn chế ngập úng và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt.