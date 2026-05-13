Rà soát hồ sơ di tích hồ Xuân Hương để hài hòa bảo tồn và phát triển

Cuộc họp do ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì với sự tham gia của các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn.



Theo phương án đề xuất, khu vực bảo vệ I của danh thắng hồ Xuân Hương được xác định là toàn bộ lòng hồ đến mép trong lề đường đi bộ dọc tuyến đường Trần Quốc Toản, với diện tích sơ bộ khoảng 50,36 ha. Việc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, đầu tư và quản lý không gian cảnh quan quanh hồ, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, hồ Xuân Hương được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 1988. Tuy nhiên, hồ sơ khoa học di tích lập khi xếp hạng năm 1988 lại không đồng nhất với Quyết định số 692/QĐ-UB ngày 17.5.1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về xác định phạm vi ranh giới khu vực bảo vệ I và II.

Cụ thể, Quyết định 692/QĐ-UB xác định tổng diện tích khoanh vùng di tích là 96,1 ha, trong đó khu vực bảo vệ I là 36,9 ha và khu vực bảo vệ II là 59,2 ha. Sự chồng lấn, thiếu thống nhất này nhiều năm qua đã gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị danh thắng. Việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ cũng liên quan đến những vướng mắc tại dự án Sân golf Đồi Cù khi một phần công trình xây dựng được xác định nằm trong khu vực bảo vệ II của thắng cảnh hồ Xuân Hương.

Trước đó, hồi tháng 3, Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chuyên môn xác định rõ ranh giới di sản để tháo gỡ vướng mắc dự án theo đúng quy định pháp luật, trên tinh thần không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.