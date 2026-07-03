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Thời sự Dân sinh

Đà Lạt sắp có thêm nhà máy xử lý sau nhiều lần ùn ứ rác

Lâm Viên
Lâm Viên
Nhiều lần nhà máy xử lý rác tại phường Xuân Trường - Đà Lạt tạm ngừng hoạt động khiến rác sinh hoạt ùn ứ trên nhiều tuyến đường ở Đà Lạt. Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đang kêu gọi đầu tư thêm một nhà máy xử lý rác nhằm tránh tái diễn tình trạng này.

Ngày 3.7, tại hội nghị cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2026 và 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đang kêu gọi đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác tại khu vực Đạ Sar (xã Lạc Dương) để xử lý rác cho Đà Lạt.

Đà Lạt sắp có thêm nhà máy xử lý sau nhiều lần ùn ứ rác- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư nhà máy rác ở Đạ Sar để xử lý rác cho Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Phúc, nhiều năm qua, toàn bộ rác sinh hoạt khu vực trung tâm Đà Lạt gần như phụ thuộc vào nhà máy xử lý rác tại phường Xuân Trường - Đà Lạt. Vì vậy, mỗi khi nhà máy dừng hoạt động để bảo trì hoặc gặp sự cố, hàng trăm tấn rác phát sinh mỗi ngày không còn nơi tiếp nhận.

Thực tế, Đà Lạt nhiều lần xảy ra tình trạng ùn ứ rác. Hàng loạt điểm tập kết quá tải, rác chất đống trên nhiều tuyến đường trung tâm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Có thời điểm, rác tồn lưu nhiều ngày tại các khu dân cư vùng ven vì không thể vận chuyển vào nhà máy xử lý.

Đà Lạt sắp có thêm nhà máy xử lý sau nhiều lần ùn ứ rác- Ảnh 2.

Nhà máy xử lý rác tại phường Xuân Trường - Đà Lạt nhiều lần tạm ngừng hoạt động, khiến rác ùn ứ ở Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước thực tế nhiều lần xảy ra ùn ứ rác, tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác tại khu vực Đạ Sar nhằm giảm phụ thuộc vào nhà máy tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, đồng thời tạo năng lực dự phòng khi một cơ sở phải tạm dừng hoạt động.

Ngoài dự án tại Đạ Sar, tỉnh cũng định hướng kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác tại khu vực Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương với công suất dự kiến khoảng 180 - 200 tấn/ngày, từng bước hình thành mạng lưới xử lý rác đồng bộ trên toàn tỉnh.

Nhà máy rác Liên Đầm đã khánh thành nhưng chờ cơ chế giá xử lý

Liên quan đến nhà máy xử lý rác Liên Đầm (khu vực Di Linh), công trình được khánh thành từ tháng 4.2025 nhưng chậm đưa vào khai thác, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết nguyên nhân chủ yếu do vướng các thủ tục đầu tư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc cho biết thêm, để nhà máy hoạt động còn phải hoàn tất việc phê duyệt đơn giá xử lý rác. Khi cơ chế này được ban hành, nhà máy xử lý rác Liên Đầm sẽ xử lý rác cho khu vực Di Linh và một số xã thuộc TP.Bảo Lộc (cũ), góp phần chia sẻ áp lực với các khu xử lý rác hiện hữu.

Đà Lạt sắp có thêm nhà máy xử lý sau nhiều lần ùn ứ rác- Ảnh 3.

Nhà máy xử lý rác Liên Đầm được khánh thành từ tháng 4.2025 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành

ẢNH: LÂM VIÊN

Về tình trạng rác tồn đọng tại Đà Lạt, Di Linh và Bảo Lộc trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Ngọc Phúc cho biết một nguyên nhân khác xuất phát từ quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau khi đơn vị phụ trách công ích cấp huyện kết thúc hoạt động, một số địa phương lúng túng trong việc tổ chức thu gom rác, duy tu hệ thống chiếu sáng, chăm sóc cây xanh và sửa chữa hạ tầng đô thị.

Đến nay, các xã, phường đã thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp để đảm nhận các nhiệm vụ công ích. Riêng công tác thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn được giao cho chính quyền cấp xã, phường chịu trách nhiệm.

Trường hợp không đủ năng lực thực hiện, địa phương phải tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định đơn vị đủ điều kiện thu gom, vận chuyển nhằm bảo đảm rác không tiếp tục tồn đọng như thời gian qua. "Nếu để rác tồn đọng, lãnh đạo UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh", ông Phúc nhấn mạnh.

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