Thu hồi hàng trăm tỉ, xử lý nhiều đại án tham nhũng phức tạp ở Lâm Đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nhất là thu hồi các khoản cho ngân sách nhà nước, xử lý các vụ án tín dụng - ngân hàng và tổ chức thi hành nhiều vụ án tham nhũng lớn.

Tuy nhiên, không ít vụ việc vẫn gặp khó do đương sự không còn tài sản, đang chấp hành án phạt tù hoặc phát sinh các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản kê biên.

Phải xử lý một "núi" án dân sự

Theo báo cáo của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, các khoản phải thi hành để thu cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 19.700 việc, tương ứng hơn 1.171 tỉ đồng, chiếm gần một nửa tổng số việc phải thi hành trên toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thi hành án đã giải quyết xong hơn 8.250 việc, thu hồi gần 175 tỉ đồng, đạt hơn 62% về yêu cầu việc phải thi hành và trên 42% về tiền phải thi hành.

Khối lượng án dân sự ở Lâm Đồng phải thi hành trong 6 tháng đầu năm là rất lớn ẢNH: H.LINH

Đối với các khoản nợ liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng, toàn tỉnh phải tổ chức thi hành 2.413 việc với số tiền hơn 10.808 tỉ đồng, chiếm tới hơn 40% tổng số tiền phải thi hành.

Dù vậy, kết quả xử lý còn khá khiêm tốn khi mới thi hành xong 98 việc, thu hồi hơn 277 tỉ đồng, đạt hơn 4% về việc và khoảng 2,6% về tiền.

Theo cơ quan thi hành án, đây là nhóm án có giá trị rất lớn, nhiều tài sản phải xử lý qua nhiều bước định giá, đấu giá hoặc đang phát sinh tranh chấp pháp lý.

Riêng các vụ án hình sự về tham nhũng, tổng số phải thi hành là 20 việc với số tiền hơn 49,3 tỉ đồng. Trong đó, mới thi hành xong 2 việc, thu hồi hơn 442 triệu đồng. Đến nay vẫn còn 18 vụ việc chuyển sang kỳ sau tiếp tục tổ chức thi hành.

Thi hành nhiều vụ án lớn

Theo báo cáo, hiện có 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi và 5 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đối với vụ án của ông Đặng Đại Thắng (vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, ở huyện Tuy Phong cũ), phần lớn nghĩa vụ thi hành án về án phí, bồi thường và hoàn trả ngân sách đã hoàn thành.

Tuy nhiên, khoản lãi chậm thi hành án vẫn chưa thể thu hồi do người phải thi hành án đã chấp hành xong án tù, rời khỏi địa phương, chưa xác định được nơi cư trú, không có tài sản để xử lý.

Vụ án xảy ra ở Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết cũ vẫn chưa thi hành án vì bị án chưa thi hành án xong và không có tài sản để thi hành ẢNH: H.LINH

Trong vụ ông Nguyễn Duy Hiển, người phải thi hành án còn phải hoàn trả gần 3 tỉ đồng cho Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết cũ. Tuy nhiên, do đương sự đang chấp hành án phạt tù và chưa có điều kiện thi hành nên cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định chưa có điều kiện thi hành đối với khoản tiền còn lại.

Đối với vụ ông Nguyễn Tiến Dũng (vụ án hủy hoại rừng ở Hàm Thuận Nam), phần lớn nghĩa vụ bồi thường đã được các đương sự thực hiện. Chỉ còn ông Nguyễn Văn Hiền chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ nộp 200 triệu đồng.

Một trong những vụ việc lớn được dư luận quan tâm là xử lý tài sản liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát (được Thi hành án dân sự TP.HCM ủy quyền).

Theo ủy thác, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đang xử lý 7 tài sản, gồm 6 tài sản tại xã Đạ Huoai 2 và 1 tài sản tại phường Phan Thiết.

Trong đó, khối tài sản tại Đạ Huoai 2 có tổng diện tích hơn 910 ha đất lâm nghiệp được xác định đứng tên doanh nghiệp, nhưng liên quan bà Trương Mỹ Lan. Cơ quan thi hành án đang phối hợp các sở, ngành tiếp tục xác minh, hoàn thiện cơ sở pháp lý trước khi xử lý theo quy định.

Riêng tài sản tại phường Phan Thiết phát sinh biến động diện tích so với giấy chứng nhận nên cũng cần tiếp tục xác minh làm rõ.

Đối với vụ ông Dương Thanh Cường (ở Đà Lạt), cơ quan thi hành án được ủy thác xử lý 4 quyền sử dụng đất tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Một tài sản đã bán đấu giá thành công, một tài sản đang hoàn tất thủ tục đấu giá, còn hai tài sản tiếp tục được xác minh do diện tích thực tế có biến động so với hồ sơ địa chính.

Trong vụ án đất đai ở dự án khu đô thị Tân Việt Phát (thành phố Phan Thiết cũ), doanh nghiệp đã nộp đủ hơn 45 tỉ đồng vào ngân sách tỉnh Lâm Đồng ẢNH: H.LINH

Trong vụ án Công ty CP Tân Việt Phát (ở thành phố Phan Thiết cũ), doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp hơn 45 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước theo bản án đã có hiệu lực. Cơ quan thi hành án đã thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển trả số tiền cho cơ quan có thẩm quyền và kết thúc việc thi hành án.

Đối với vụ Alibaba (ở Hàm Tân cũ), cơ quan thi hành án đang xử lý 6 tài sản kê biên với tổng giá khởi điểm gần 186 tỉ đồng. Sau hai lần đấu giá không thành, tài sản tiếp tục được giảm giá lần thứ ba và đang tìm nhà đầu tư tham gia đấu giá theo quy định.

Đáng chú ý, việc xử lý tài sản liên quan ông Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc, được Thi hành án dân sự TP.HCM ủy quyền) vẫn gặp nhiều vướng mắc. Tài sản được xử lý là phần vốn góp trị giá hơn 123 tỉ đồng tại doanh nghiệp BOT quốc lộ 20, nhưng trước đó đã được thế chấp tại ngân hàng.

Vụ án "Út Trọc" được Thi hành án dân sự TP.HCM ủy quyền cho Lâm Đồng xử lý vẫn gặp nhiều vướng mắc ẢNH: T.N

Do phát sinh xung đột về quyền ưu tiên xử lý tài sản và nhiều vấn đề pháp lý khác, Cơ quan Thi hành án tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các cơ quan liên quan. Đồng thời kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, để bảo đảm việc thi hành án đúng quy định pháp luật.

Đến nay, cơ quan thi hành án vẫn tiếp tục chờ ý kiến của cơ quan được giao xử lý chính trong vụ việc để có cơ sở triển khai thủ tục tiếp theo.