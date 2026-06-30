Dự án đường ven biển Phan Thiết 10.000 tỉ đồng được đầu tư theo hình thức nào?

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho Liên danh CC1 QLTS - CC1 - DECOFI lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường ven biển đi qua các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Theo quyết định của UBND tỉnh, liên danh gồm Công ty TNHH Quản lý tài sản và dịch vụ CC1, Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP và Công ty CP xây dựng và thiết kế số 1 được phép nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Trước đó, nhà đầu tư cho biết qua quá trình nghiên cứu quy hoạch, nhận thấy tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh quy hoạch chung đối với 6 phường gồm Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né nhằm triển khai tuyến đường ven biển cùng các cầu vượt sông Cà Ty trên tuyến.

Tuyến đường ven biển ở dốc Hoàng Hôn thuộc phường Phú Thủy thu hút du khách ẢNH: QUẾ HÀ

Theo đó, dự án khi được đầu tư sẽ hình thành hành lang đô thị biển hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị ven biển của tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và nộp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chậm nhất vào ngày 30.9.2026.

Nhà đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí lập hồ sơ; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng cam kết.

UBND tỉnh cũng nêu rõ, nếu ngày 30.9.2026 mà nhà đầu tư không nộp hồ sơ đề xuất và không được chấp thuận gia hạn, chủ trương cho phép nghiên cứu, lập hồ sơ sẽ tự hết hiệu lực. Khi đó, UBND tỉnh sẽ xem xét lựa chọn nhà đầu tư khác thực hiện.

Khu vực biển còn hoang sơ thuộc phường Phú Thủy nơi sau này tuyến đường ven biển sẽ đi qua ẢNH: QUẾ HÀ

Đáng chú ý, tại cuộc họp trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư xây dựng phương án tài chính theo hướng sử dụng toàn bộ nguồn vốn của nhà đầu tư để triển khai dự án, không sử dụng ngân sách địa phương cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đường ven biển, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lập danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán theo quy định đối với hợp đồng BT, đồng thời nghiên cứu các khó khăn liên quan đến xác định giá trị quỹ đất, đấu giá quỹ đất và cơ chế thanh toán để báo cáo UBND tỉnh.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và chính quyền địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch liên quan; nghiên cứu quy hoạch các khu tái định cư, quỹ đất đối ứng cũng như xử lý các vấn đề về quy hoạch, lấn biển và hạ tầng phục vụ triển khai dự án.

Tuyến đường ven biển đoạn Phú Thủy - Phan Thiết - Tiến Thành có tổng chiều dài khoảng 14,6 km. Điểm đầu của dự án bắt đầu từ khu vực vòng xoay 706B (đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thông) thuộc phường Phú Thủy và điểm cuối giao với tuyến ĐT.719 thuộc phường Tiến Thành. Nguồn vốn dự kiến khoảng 10.000 tỉ đồng. Quy mô mặt đường 6 làn xe với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Quá trình đầu tư sẽ lấn biển Phú Thủy và xây dựng cây cầu thứ 5 bắc qua sông Cà Ty. Khu vực biển Phan Thiết cũ bị hạn chế bởi không có tuyến đường ven biển. Do vậy trong quy hoạch trước đây, Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) đã có chủ trương mở tuyến đường ven biển nhằm mở rộng không gian biển cho người dân và du khách được tiếp cận biển dễ dàng hơn.



