Đường ven biển Mũi Né thi công chậm gây xấu xí, nhếch nhác

Ngày 27.5, lãnh đạo UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa có thư kêu gọi người dân trong phường đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Đình Chiểu.

Vì sao phải kêu gọi người dân đồng thuận khi mở rộng đường?

Theo lãnh đạo UBND phường Mũi Né, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển nhằm chỉnh trang đô thị, phục vụ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, do thiếu mặt bằng thi công nên công trình đang bị trì trệ nghiêm trọng. Trong bối cảnh mùa mưa và mùa du lịch hè đang đến gần, việc thi công ì ạch khiến mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng, giao thông đi lại khó khăn.

"UBND phường Mũi Né tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp và người dân đồng thuận chia sẻ, sớm bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai đúng tiến độ. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp luôn được đảm bảo theo quy định. Sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng Mũi Né xanh - sạch - đẹp, thân thiện, văn minh và phát triển", lãnh đạo UBND phường Mũi Né nói.

Tương tự, UBND phường Tiến Thành cũng có thư kêu gọi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để nâng cấp đường Trần Quý Cáp.

Thi công hệ thống thoát nước trên đường Trần Quý Cáp ẢNH: THANH HÀ

Dự án nâng cấp mở rộng đường Trần Quý Cáp có chiều dài 2,68 km, tổng mức đầu tư khoảng 244,8 tỉ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 154 tỉ đồng).

Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, ông Trần Hữu Minh Tùng cho biết công trình nâng cấp đường Trần Quý Cáp đi qua địa bàn phường cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn từ cầu Ông Nhiễu đến vòng xoay nam Phan Thiết đã thi công hệ thống ống nước, thảm nhựa đạt khoảng 97%. Tuy nhiên, đoạn từ cổng chữ Y đến cầu Ông Nhiễu mới đạt khoảng 19,3% khối lượng.

"Hiện chúng tôi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 108/128 trường hợp, bàn giao mặt bằng đạt trên 80%, chỉ còn 20 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thi công. UBND phường kêu gọi người dân bàn giao mặt bằng để mau chóng thi công tuyến đường trước khi mùa mưa đến", Chủ tịch UBND phường Tiến Thành chia sẻ.

Một đoạn đường Trần Quý Cáp đang thi công ẢNH: THANH HÀ

Nhếch nhác bộ mặt đô thị do công trình giao thông chậm tiến độ

Theo ông Trần Hữu Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, việc bàn giao mặt bằng tuyến Trần Quý Cáp đạt tỷ lệ khá cao. Bên cạnh đó, việc thi công hệ thống cấp thoát nước không vướng mặt bằng. Tuy nhiên, đơn vị thi công triển khai cầm chừng, đào đường lên nhưng không hoàn trả mặt bằng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân, làm mất mỹ quan đô thị.

"Khi có kiểm tra thì họ thi công, hết kiểm tra lại ngừng, mưa xuống gây ngập úng đường, cản trở giao thông, thậm chí cả những hộ dân nhanh chóng bàn giao mặt bằng cũng phải gánh chịu cảnh ngập úng, gây bức xúc cho người dân", ông Tùng nêu.

Trong khi đó, tuyến đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu tại phường Mũi Né cũng trong tình trạng nhếch nhác không kém.

Một đoạn đường ven biển nơi có nhiều resort ở Mũi Né thi công kéo dài gây nhếch nhác, mất mỹ quan khu du lịch quốc gia Mũi Né ẢNH: THANH HÀ

Theo UBND phường Mũi Né, khối lượng thi công toàn tuyến đường đến nay chỉ đạt khoảng 34,5% giá trị hợp đồng, tăng khoảng 1,5% so với thời điểm tháng 4.2026. Trong khi theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành từ tháng 12.2025, tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày.

Toàn tuyến phải giải phóng mặt bằng khoảng 86.000 m², với 490 hồ sơ đền bù. Đến nay còn khoảng 140 hồ sơ chưa hoàn thành đền bù. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn chỉ đạt khoảng 2,55% trong tổng nguồn vốn năm 2026 được giao là 128,3 tỉ đồng.

"Mặt bằng thi công không liên tục, phương án thi công phải thay đổi, một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng cho chúng tôi. Hiện nay, còn nhiều đoạn chưa thể thi công do vướng mặt bằng", đại diện đơn vị thi công cho biết.

Theo đại diện UBND phường Mũi Né, hiện còn khoảng 10 hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù, giải tỏa và chưa bàn giao mặt bằng.

"Tuy nhiên, không phải chỗ nào cũng vướng mặt bằng, nhiều đoạn đã bàn giao cho nhà thầu thi công nhưng họ thi công cầm chừng, thậm chí không thi công", một cán bộ của phường Mũi Né cho biết.

Riêng đối với đoạn đường Thủ Khoa Huân (từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké), dù không vướng giải phóng mặt bằng, nhưng từ đầu năm đến nay tỷ lệ giải ngân chỉ đạt khoảng 28,4%.

Không ai hình dung ra đây là đường ven biển, nơi được mệnh danh là "thủ phủ" du lịch biển Mũi Né ẢNH: THANH HÀ

"Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết (chủ đầu tư) đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng T.N. Phần khối lượng còn lại sẽ được chuyển giao cho nhà thầu khác", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Ông N.M một đại diện hộ kinh doanh du lịch tại phường Mũi Né bày tỏ lo ngại khi mùa mưa đang đến gần, trong lúc các tuyến đường thi công ở khu vực thành phố Phan Thiết cũ vẫn chậm tiến độ, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

"Khi mưa xuống gây ra cảnh ngập úng đường ven biển, khó khăn cho việc kinh doanh buôn bán của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền phường nhưng không hiệu quả; đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tháo gỡ sớm để khẩn trương hoàn thiện việc thi công tuyến đường du lịch, tạo điều kiện cho kinh doanh, đón khách du lịch vào mùa hè đang đến gần", đại diện hộ kinh doanh ở phường Mũi Né nêu.