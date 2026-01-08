Thi công đường ven biển Lâm Đồng ì ạch, khó về đích trước Tết 2026

Dự án ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng

Ngày 8.1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa hai dự án sửa chữa, nâng cấp đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng và đường Thủ Khoa Huân tại khu vực TP.Phan Thiết cũ.

Ghi nhận từ hiện trường cho thấy công trình dang dở nhiều đoạn, mặt bằng thiếu đồng bộ, tiến độ thi công và giải ngân đều thấp hơn nhiều so với yêu cầu của UBND tỉnh.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) có tổng chiều dài 4,8 km, nền đường rộng 9 m, tổng mức đầu tư hơn 309 tỉ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2025 đã gần 142 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, khối lượng thi công mới đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng.

Một đoạn công trình đang thi công trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng ở P.Mũi Né ẢNH: T.T.DÂN

Cụ thể, mới hoàn thành 2.792 m trên tổng số hơn 9.153 m hệ thống thoát nước mưa và nước thải; thi công một số cửa xả; mở rộng nền đường một bên khoảng 2.000 m; lát gạch vỉa hè ở vài đoạn ngắn. Với một dự án được kỳ vọng chỉnh trang trục đường ven biển du lịch trọng điểm, tiến độ này là quá chậm.

Theo chủ đầu tư, "nút thắt" lớn nhất vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án phải thu hồi gần 86.000 m² đất, với 483 hồ sơ liên quan. Đến nay, mới phê duyệt phương án bồi thường được 344 hồ sơ (đạt 71%), chi trả 282 hồ sơ. Đáng chú ý, còn tới 50 hồ sơ, chủ hộ không đồng ý nhận tiền đền bù, vì cho rằng giá đền bù thấp, do vậy nhà thầu không thể triển khai thi công.

Hệ quả thể hiện rõ qua con số giải ngân: mới đạt 51,46 tỉ đồng trên tổng kế hoạch 134,39 tỉ đồng, tương đương 38,3%. Một tỉ lệ quá thấp trong bối cảnh áp lực giải ngân vốn đầu tư công đang đè nặng lên dự án.

Trước tình trạng này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu UBND P.Mũi Né đẩy nhanh công tác bồi thường, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Với các trường hợp không đồng thuận, phải rà soát kỹ quy định pháp luật để triển khai các bước tiếp theo, không để dự án kéo dài.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra thi công tuyến đường ven biển Mũi Né ẢNH: T.T.DÂN

Bên cạnh đó, ông Minh đề nghị việc di dời đường điện trung thế phải được giải quyết dứt điểm với ngành điện để sớm giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu phải báo cáo giám sát tiến độ hàng tuần, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đầu việc. Yêu cầu nhà thầu phải tăng cường máy móc, nhân lực, thi công ngay khi có mặt bằng, tránh tình trạng chờ đợi, thi công cầm chừng.

Dự án nâng cấp đường Thủ Khoa Huân vẫn còn ngổn ngang

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra dự án nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến cầu Ké). Dự án dài khoảng 2,2 km, tổng thể đầu tư khá đồng bộ từ thoát nước, ngầm hóa điện, viễn thông đến cây xanh, chiếu sáng. Mặt bằng đã bàn giao từ tháng 5.2025, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày.

Dù tiến độ thi công đạt khoảng 49% giá trị hợp đồng, giải ngân đạt gần 74%, nhưng theo đánh giá, khả năng hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 là rất khó. Nguyên nhân đến từ khối lượng còn lại lớn, thời gian không còn nhiều, trong khi việc tổ chức thi công còn chậm.

Một đoạn thi công tuyến đường Thủ Khoa Huân, P.Phú Thủy, khó có thể kịp hoàn thiện trước tết Nguyên đán ẢNH: T.T.DÂN

Từ hai dự án trên, có thể thấy một điểm chung là công tác giải phóng mặt bằng và điều hành dự án vẫn là "điểm nghẽn" kéo dài ở công trình này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ, các phường Mũi Né và Phú Thủy phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, phân loại từng hồ sơ bồi thường, vướng ở đâu tháo ở đó. Không thể để sự chậm chạp mãi trong thi công vì vướng mặt bằng kéo dài.

Thời gian đến Tết Nguyên đán 2026 không còn dài. Nếu không có những động thái quyết liệt, thực chất, hai công trình giao thông trọng điểm này sẽ tiếp tục là hình ảnh dang dở, phản ánh rõ những hạn chế trong quản lý, điều hành đầu tư công tại địa phương.