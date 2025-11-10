Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc hoạt động trở lại sau hơn 4 tháng tạm ngưng

Ngày 10.11, ông Nguyễn Minh Châu, Bí thư P.3 - Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết sau buổi làm việc giữa Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh và chính quyền P.3 - Bảo Lộc với Công ty CP Môi trường Xanh Friendly, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc, các bên đã thống nhất cho nhà máy hoạt động trở lại sau hơn 4 tháng tạm ngưng.

Trước mắt, nhà máy vận hành 2 dây chuyền tách lọc rác và 2 lò đốt vận hành liên tục 3 ca mỗi ngày, với công suất khoảng 80 tấn/ngày đêm.

Theo ông Châu, sau khi Công ty CP Môi trường Xanh Friendly trả nợ lương cho công nhân từ tháng 6.2025 trở về trước, đã có 14 công nhân trở lại nhà máy làm việc.

Sau khi được trả lương, có 14 công nhân trở lại làm việc ẢNH: L.V

Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc vận hành liên tục 3 ca/ngày với 2 lò đốt đang hoạt động ổn định, công suất xử lý khoảng 80 tấn rác/ngày ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi báo chí phản ánh Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc tạm ngưng hoạt động, khiến hơn 70.000 tấn rác tồn đọng và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở NN-MT phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế, làm rõ các vấn đề báo chí nêu.

Sau buổi làm việc giữa các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng với Công ty CP Môi trường Xanh Friendly, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng cấp 25,4 tỉ đồng cho Ban Quản lý Dự án Xây dựng khu vực Bảo Lộc. Nguồn kinh phí này được sử dụng để xử lý lượng rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác Bảo Lộc, đồng thời thu gom và xử lý rác phát sinh hằng ngày trên địa bàn 4 phường thuộc TP.Bảo Lộc (cũ) trong năm 2025.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc phun xịt khử khuẩn, dùng bạt che chắn khu vực rác ứ đọng ẢNH: L.V

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc thực hiện phun xịt khử khuẩn, che chắn bằng bạt tại khu vực rác ứ đọng dọc các tuyến đường nội bộ nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh. Đồng thời, thu gom toàn bộ lượng nước thải rò rỉ, bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình vận hành.

Song song đó, Công ty CP Môi trường Xanh Friendly đang lắp đặt thêm hệ thống thiết bị và dây chuyền mới nhằm đưa vào vận hành thêm 1 lò đốt rác, qua đó nâng công suất xử lý lên hơn 200 tấn/ngày đêm trong thời gian tới.