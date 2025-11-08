Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng chi 2,9 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp sạt trượt hồ chứa nước Cay An

Lâm Viên
Lâm Viên
08/11/2025 15:21 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng quyết định chi 2,9 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An, xã Tà Năng.

Ngày 8.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 2032/QĐ-UBND ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An giai đoạn 1, với tổng kinh phí thực hiện dự án là 2,9 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh.

Lâm Đồng chi 2,9 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp sạt trượt hồ chứa nước Cay An- Ảnh 1.

Tỉnh Lâm Đồng quyết định chi 2,9 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An

ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện công trình 90 ngày kể từ ngày ký.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn đập và sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của khoảng 400 hộ dân và 200 ha đất sản xuất nông nghiệp ở hạ du hồ chứa nước Cay An; đồng thời giữ vững an ninh trật tự và ổn định đời sống người dân khu vực.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau những đợt mưa bão kéo dài, hồ Cay An bị sạt trượt, sụt lún, thấm rò rỉ vai đập, đe dọa an toàn hồ chứa nước có dung tích 1,7 triệu m3 nước.

Đặc biệt, khi cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) gây mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều, hồ Cay An có nguy cơ vỡ đập. Trước sự cố đó, tối 7.11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hồ chứa nước Cay An xem xét thực tế. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xã Tà Năng di dời khẩn cấp khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn.

Lâm Đồng chi 2,9 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp sạt trượt hồ chứa nước Cay An- Ảnh 2.

Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng huy động 230 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó khắc phục sự cố sạt trượt, sụt lún vai đập hồ chứa nước Cay An

ẢNH: C.T.V.

Lâm Đồng: Hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập

Trong đêm, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân xã Tà Năng với tổng số hơn 400 người xuyên đêm ứng phó khắc phục sự cố sạt trượt, sụt lún vai đập hồ chứa nước Cay An.

Đến trưa 8.11, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục gia cố vị trí chân đập, vai đập để bảo đảm an toàn hồ chứa nước Cay An.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN - MT chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình; phối hợp Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, theo dõi tiến độ và báo cáo UBND tỉnh. Chính quyền xã Tà Năng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống thiên tai, hỗ trợ đơn vị thi công, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.

Tin liên quan

Hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập

Hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập

Hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập, trong đó có 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và 50 dân quân thường trực.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ chứa nước hồ chứa nước Cay An khẩn cấp sạt trượt Ứng phó Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận