Lâm Đồng chi 2,9 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp sạt trượt hồ chứa nước Cay An

Ngày 8.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 2032/QĐ-UBND ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An giai đoạn 1, với tổng kinh phí thực hiện dự án là 2,9 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng quyết định chi 2,9 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện công trình 90 ngày kể từ ngày ký.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn đập và sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của khoảng 400 hộ dân và 200 ha đất sản xuất nông nghiệp ở hạ du hồ chứa nước Cay An; đồng thời giữ vững an ninh trật tự và ổn định đời sống người dân khu vực.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau những đợt mưa bão kéo dài, hồ Cay An bị sạt trượt, sụt lún, thấm rò rỉ vai đập, đe dọa an toàn hồ chứa nước có dung tích 1,7 triệu m3 nước.

Đặc biệt, khi cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) gây mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều, hồ Cay An có nguy cơ vỡ đập. Trước sự cố đó, tối 7.11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hồ chứa nước Cay An xem xét thực tế. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xã Tà Năng di dời khẩn cấp khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng huy động 230 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó khắc phục sự cố sạt trượt, sụt lún vai đập hồ chứa nước Cay An ẢNH: C.T.V.

Trong đêm, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân xã Tà Năng với tổng số hơn 400 người xuyên đêm ứng phó khắc phục sự cố sạt trượt, sụt lún vai đập hồ chứa nước Cay An.

Đến trưa 8.11, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục gia cố vị trí chân đập, vai đập để bảo đảm an toàn hồ chứa nước Cay An.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN - MT chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình; phối hợp Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, theo dõi tiến độ và báo cáo UBND tỉnh. Chính quyền xã Tà Năng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống thiên tai, hỗ trợ đơn vị thi công, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.