Suốt đêm 7.11 đến rạng sáng nay 8.11, tỉnh Lâm Đồng huy động hàng trăm người trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập, trong đó có 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng và 50 dân quân thường trực.

Trắng đêm cứu hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập, ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, do ảnh hưởng của bão số 13, hồ Cay An, xã Tà Năng (Lâm Đồng) nước dâng cao, có nguy cơ vỡ đập. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện khu vực hạ lưu vai trái đập chính xuất hiện các mảng trượt cục bộ, hình thành các khe nứt, có nước ngầm thấm qua chân đập.

Đêm 7.11 đến rạng sáng 8.11 hồ Cay An như một công trường ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, tại một số vị trí khác của đập chính cũng có hiện tượng thấm nước và rò rỉ nước thành dòng, nguy cơ vỡ đập là rất cao. Tối 7.11, ở đập chính gần cửa xả lại xảy ra sạt trượt với chiều cao 5 m, dài khoảng 54 m.

Trong đêm 7.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đến kiểm tra hiện trường sự cố hồ Cay An, sau đó họp bàn, chỉ đạo phương án cứu hồ trước nguy cơ vỡ đập. ẢNH: CTV

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở, ngành đến hiện trường xem xét thực tế, họp bàn đưa phương án khắc phục ngay sự cố sạt trượt đất và các khe nứt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Tà Năng khẩn trương di dời khẩn cấp gần 100 hộ dân ở 2 thôn Cha Rang Hạo và Tou Neh và tài sản tới nơi an toàn, đồng thời huy động nhiều lực lượng cứu hồ Cay An ngay trong đêm.

Nhiều xe múc đất hoạt động xuyên đêm để cứu hồ Cay An khỏi vỡ đập ẢNH: LÂM VIÊN

Dùng máy múc đóng cọc gia cố điểm nứt lún ở hồ Cay An ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, dù đêm tối nhưng các lực lượng chức năng phối hợp triển khai nhiều nhóm để khắc phục nguy cơ vỡ đập trong ánh đèn pha.

Khu vực hồ Cay An như một công trường, các lực lượng hối hả làm việc chạy đua với thời gian.

Kéo ống nước dẫn dòng, vận hành máy bơm để hạ ngay mực nước hồ Cay An ẢNH: LÂM VIÊN

Vận hành máy bơm để hạ ngay mực nước hồ Cay An trong đêm 7.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Cụ thể, có nhóm kéo ống nước để dẫn dòng, vận hành máy bơm để hạ ngay mực nước, giảm áp lực cho thân đập hồ Cay An.

Ở những vị trí khác, lực lượng quân đội, dân quân múc đất, cho đất vào bao để gia cố các vị trí sạt trượt bờ đập. Tại các vị trí thân đập bị nứt, công nhân dùng máy xúc đóng cọc, đắp đất, củng cố chân đập hồ Cay An.

Lực lượng quân đội, dân quân múc đất, cho đất vào bao để gia cố các vị trí sạt trượt bờ đập. ẢNH: LÂM VIÊN

Lực lượng quân đội tỉnh Lâm Đồng trắng đêm cứu hồ Cay An ẢNH: LÂM VIÊN

Máy xúc hoạt động liên tục trong đêm, đào hố gia cố tại khu vực ta luy dương của hồ Cay An.

Đến sáng 8.11 việc gia cố các vị trí sạt trượt, nứt lún ở hồ Cay An tương đối đảm bảo theo yêu cầu ẢNH: LÂM VIÊN

Đến sáng 8.11 việc gia cố các vị trí sạt trượt, nứt lún ở hồ Cay An tương đối đảm bảo theo yêu cầu. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nếu những ngày tới, trên địa bàn không mưa, về cơ bản vẫn bảo đảm an toàn hồ Cay An, nhưng nếu có mưa lớn nước về hồ nhiều thì nguy cơ vỡ đập hồ Cay An rất cao.