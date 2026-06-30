Đường ĐT722 hoàn thành, mở lối ngắn nhất từ Đà Lạt lên Buôn Ma Thuột

Ngày 29.6, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết Ban Giao thông thuộc sở sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn và phương án tổ chức giao thông vào ngày 30.6, trước khi thông xe kỹ thuật đường ĐT722 nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tuyến đường ĐT722 nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ẢNH: L.V

Đường ĐT722 xuyên rừng hoàn thành sau hơn 3 năm thi công

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, đường ĐT722 dài gần 19 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5 m; mặt đường rộng 5,5 m với 2 làn xe cơ giới.

Dự án do Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 thiết kế, Công ty CP Thành Đạt thi công, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng, khởi công năm 2022.

Đến ngày 29.6, toàn bộ công trình ĐT722 đã hoàn thành ẢNH: L.V

Đường ĐT722 băng qua những cánh rừng, trở thành tuyến kết nối ngắn nhất giữa Đà Lạt và Buôn Ma Thuột. Đến ngày 29.6, toàn bộ công trình đã hoàn thành.

Sau khi công trình hoàn thành, Sở Xây dựng tổ chức đoàn kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông để chuẩn bị thông xe kỹ thuật trước khi đưa tuyến đường vào khai thác.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường giúp rút ngắn hơn 1 giờ di chuyển giữa Đà Lạt và Buôn Ma Thuột so với hành trình từ cao tốc Liên Khương - Prenn theo quốc lộ 27 qua Đắk Lắk.

Đường ĐT722 đưa vào sử dụng, thời gian di chuyển Đà Lạt đến Buôn Ma Thuột được rút ngắn hơn 1 giờ so với hành trình từ cao tốc Liên Khương - Prenn theo quốc lộ 27 qua Đắk Lắk

ẢNH: L.V

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, từ trung tâm Đà Lạt, người dân đi đến ngã ba Tùng Lâm (phường Lang Biang - Đà Lạt), rẽ trái vào khu vực Suối Vàng, theo tuyến Đông Trường Sơn đến trung tâm xã Đưng K'Nớ cũ (nay thuộc xã Đam Rông 4).

Từ đây, tiếp tục đi theo đường ĐT722 khoảng 18 km để đến xã Đạ Long cũ (nay thuộc xã Đam Rông 4), sau đó theo tuyến đường mới qua cầu Krông Nô - ranh giới giữa Lâm Đồng và Đắk Lắk để tiếp tục hành trình đến Buôn Ma Thuột.

Người dân Đưng K'Nớ, Đạ Long chấm dứt cảnh đi đường xe be

Trước khi đường ĐT722 được đầu tư, việc đi lại giữa Đưng K'Nớ và Đạ Long vô cùng khó khăn. Người dân chủ yếu phải lưu thông trên các tuyến đường xe be (đường lâm nghiệp phục vụ vận chuyển gỗ trong rừng) hoặc đi đường vòng theo quốc lộ 27, đến ngã ba Bằng Lăng rẽ vào Đạ Tông rồi mới đến Đạ Long, mất nhiều thời gian và chi phí.

Tuyến đường ĐT722 hình thành trục giao thông ngắn nhất giữa Đà Lạt và Buôn Ma Thuột đến thời điểm hiện nay ẢNH: L.V

Việc hoàn thành đường ĐT722 không chỉ hình thành trục giao thông ngắn nhất giữa Đà Lạt và Buôn Ma Thuột mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch và tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn.

Tuyến ĐT722 được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân các xã vùng sâu của Lâm Đồng kết nối thuận lợi hơn với trung tâm hành chính và các tỉnh Tây nguyên ẢNH: L.V

Tuyến ĐT722 cũng được kỳ vọng góp phần giảm chi phí vận chuyển nông sản, mở rộng kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế cho các xã vùng sâu của Lâm Đồng.