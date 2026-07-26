Lâm Đồng công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Ngày 26.7, tại Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông, KCN Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, Lâm Đồng), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Trung ương đến dự lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam.

Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng ẢNH: HOÀNG BÌNH

Đến dự có trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Lễ công bố nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công nhôm thỏi bằng công nghệ cao (công nghệ điện phân nhôm với cường độ dòng điện 500kA), hoàn thiện mắt xích cuối cùng trong chuỗi giá trị từ khai thác bô xít, sản xuất alumin, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng về luyện nhôm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam ẢNH: HOÀNG BÌNH

Theo ban tổ chức, sản phẩm nhôm thỏi được công bố đạt độ tinh khiết 99,71%, khẳng định chất lượng vượt trội và ghi dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp nhôm Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, nghiên cứu, làm chủ công nghệ và nỗ lực không ngừng suốt 11 năm của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư cùng tập thể cán bộ, người lao động Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Quân, Giám đốc Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, cho biết trong quá trình triển khai xây dựng, dự án đã gặp không ít khó khăn về thời tiết, dịch bệnh...

Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo của Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự đồng hành quyết liệt của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay công ty đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và đưa phân kỳ 1 của nhà máy với công suất 150.000 tấn/năm vào vận hành.

Ông Trần Hồng Quân, Giám đốc Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG BÌNH

Theo ông Quân, nhà máy điện phân nhôm của công ty có công suất thiết kế 450.000 tấn/năm. Hiện, công ty đang khẩn trương phối hợp với nhà thầu lắp đặt thiết bị, đảm bảo trong quý 4/2026 đưa phân kỳ 2 với công suất 300.000 tấn/năm vào vận hành; quý 1/2027, hoàn thành đầu tư phân kỳ 3 với công suất thiết kế 450.000 tấn/năm.

Từng bước nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời khen đến tập thể Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí, chế tạo ô tô, hàng không, quốc phòng...

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam ẢNH: HOÀNG BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, thành quả này không chỉ khẳng định năng lực, ý chí, khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam mà còn hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về hình thành ngành công nghiệp nhôm, xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ, hiện đại. Việc chủ động được nguồn cung nhôm kim loại trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguồn nhôm ổn định trong nước sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hạn chế rủi ro bất khả kháng cung ứng, cải thiện cán cân thương mại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động từ bên ngoài.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG BÌNH

"Sự kiện công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên ngày hôm nay là một mốc son vinh quang đáng nhớ. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khởi đầu cho nhiệm vụ sắp xếp để dự án vận hành an toàn, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh và đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ KH-CN, Bộ NN-MT tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Đối với UBND tỉnh Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chính quyền địa phương cần phát huy tối đa tiềm năng, dư địa phát triển mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch để thu hút các dự án chế biến sâu sau nhôm, tạo dựng sự liên kết hoàn chỉnh ngay trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất nhôm thỏi ẢNH: HOÀNG BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tiếp tục tập trung nguồn lực, quản trị toàn bộ các khâu, kỳ đầu tư theo đúng tiến độ; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng; xây dựng nhà máy xanh, nhà máy thông minh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

"Chính phủ tin tưởng rằng với định hướng đúng đắn và sự quyết tâm của các cấp các ngành, KCN Nhân Cơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nhôm và vật liệu mới hàng đầu của Việt Nam, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn vùng Tây nguyên và cả nước", Đại tướng Phan Văn Giang nhắn nhủ.

Đáp lại ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ để phát triển ngành luyện nhôm.

Giảm nhập khẩu khoảng 1,5 tỉ USD/năm Năm 2015, dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông được xây dựng tại KCN Nhân Cơ (nay thuộc xã Nhân Cơ, Lâm Đồng), do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư. Đây là dự án sản xuất nhôm kim loại thí điểm đầu tiên của Việt Nam, được đầu tư xây dựng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường chế biến sâu khoáng sản bôxít. Công nhân đo nhiệt độ tại lò luyện nhôm ẢNH: HOÀNG BÌNH Dự án là mắt xích cuối cùng khép kín chuỗi công nghiệp bôxít - alumin - nhôm Việt Nam, thể hiện ý chí và khát vọng có nhôm của Việt Nam, cũng là kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp nhôm của cả nước. Dự báo trong quý 1/2027, khi đạt công suất thiết kế 450.000 tấn/năm, nhà máy điện phân nhôm sẽ có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng. Dự án còn tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động địa phương, tăng cường tính chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu nhôm kim loại của nền kinh tế, cải thiện cán cân thương mại, giảm nhập khẩu nhôm bình quân khoảng 1,5 tỉ USD/năm.



