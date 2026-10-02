    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Nguyễn Tấn Vương (21 tuổi) đã bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Tối 2.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Vương (21 tuổi, ở xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi - Ảnh 1.

    Nguyễn Tấn Vương tại cơ quan công an và hiện trường xảy ra vụ việc Dương hiếp dâm cháu L. tại nhà Vương

    ẢNH: CAAG

    Trước đó, vào chiều ngày 30.9, Công an xã Cù Lao Giêng tiếp chị Đ. T. L (33 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng con gái là cháu L. (12 tuổi) đến công an xã để trình báo về việc cháu L. bị Nguyễn Tấn Vương thực hiện hành vi giao cấu.

    Qua điều tra, công an xã xác định Vương và cháu L. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 11 giờ ngày 30.9 tại nhà Vương ở ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng thì Vương đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với L. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện sự việc nên đã đưa cháu L đến Công an xã Cù Lao Giêng trình báo.

    Qua điều tra ban đầu, Công an xã Cù Lao Giêng bàn giao hồ sơ và Nguyễn Tấn Vương để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý Vương theo thẩm quyền. 

    Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. 

    Tin liên quan

    Bắt bị can hiếp dâm con riêng của 'mẹ kế hờ' ở An Giang

    Bắt bị can hiếp dâm con riêng của 'mẹ kế hờ' ở An Giang

    Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quốc Định để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là con riêng của người phụ nữ sống như vợ chồng với cha Định.

    Khám phá thêm chủ đề

    Hiếp dâm hiếp dâm người dưới 16 tuổi AN GIANG tạm giữ hình sự Điều Tra Công an tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Vương

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận