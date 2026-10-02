Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Tối 2.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Vương (21 tuổi, ở xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Tấn Vương tại cơ quan công an và hiện trường xảy ra vụ việc Dương hiếp dâm cháu L. tại nhà Vương ẢNH: CAAG

Trước đó, vào chiều ngày 30.9, Công an xã Cù Lao Giêng tiếp chị Đ. T. L (33 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng con gái là cháu L. (12 tuổi) đến công an xã để trình báo về việc cháu L. bị Nguyễn Tấn Vương thực hiện hành vi giao cấu.

Qua điều tra, công an xã xác định Vương và cháu L. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 11 giờ ngày 30.9 tại nhà Vương ở ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng thì Vương đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với L. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện sự việc nên đã đưa cháu L đến Công an xã Cù Lao Giêng trình báo.

Qua điều tra ban đầu, Công an xã Cù Lao Giêng bàn giao hồ sơ và Nguyễn Tấn Vương để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý Vương theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.