An Giang thiếu 1.300 giáo viên, 26.443 học sinh chưa có đủ sách giáo khoa

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang sau sắp xếp, đầu năm học 2026 - 2027 toàn tỉnh còn 678 trường học các cấp, giảm 618 đầu mối, tương đương để hình thành 618 phân hiệu và 860 điểm trường.

Học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Giang Thành, tỉnh An Giang trong ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027 ẢNH: TRẦN NGỌC

Sau sắp xếp trường học, cán bộ quản lý giảm 845 người, nhân sự hỗ trợ giáo dục giảm 417 người. Trong đó, hiệu trưởng chuyển sang giữ chức vụ phó hiệu trưởng 357 người, phó hiệu trưởng chuyển sang giáo viên 690 người, cán bộ quản lý nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định 154 có 155 người; nhân sự hỗ trợ giáo dục dự kiến thay đổi vị trí việc làm sau sắp xếp 417 người. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có 47.538 người, trong đó 2.373 cán bộ quản lý, 40.669 giáo viên và 4.496 nhân viên.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, khó khăn của tỉnh hiện nay là còn thiếu khoảng 1.800 biên chế, trong đó thiếu khoảng 1.300 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở mầm non và một số môn như tiếng Anh, tin học, nghệ thuật và các môn tích hợp.

Đến ngày 24.9, toàn tỉnh An Giang có 26.443 học sinh chưa có đủ sách giáo khoa, thiếu gần 102.000 bản sách ẢNH: TRẦN NGỌC

Các trường thiếu giáo viên như THCS và THPT Vân Khánh, THPT Kiên Lương, THPT Chu Văn An, THPT Ung Văn Khiêm, THPT Ba Chúc... phải thực hiện giải pháp hợp đồng thỉnh giảng. Tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, còn diễn ra tại một số địa phương, như: xã Cô Tô thiếu 20 giáo viên, xã Ô Lâm thiếu 14 giáo viên…

Đến ngày 24.9, có 59 cơ sở giáo dục với 26.443 học sinh chưa đủ sách giáo khoa, thiếu tổng cộng 101.988 bản sách. Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đang phối hợp các đơn vị phát hành để bổ sung sách cho học sinh.



