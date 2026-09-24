Phó thủ tướng: Giải quyết căn cơ tình trạng thiếu giáo viên

Đây là yêu cầu đượcPhó thủ tướng Lê Tiến Châu đặt ra tại cuộc họp với Bộ GD-ĐT chiều 24.9 về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp ẢNH: CHINHPHU.VN

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các cơ sở đào tạo giáo viên và được tổ chức trực tuyến tới nhiều địa phương.

Giải quyết căn cơ tình trạng thiếu giáo viên

Sau khi nghe báo cáo của Bộ GD-ĐT cùng ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó thủ tướng cơ bản thống nhất với đa số đề xuất, giải pháp, kiến nghị; đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, có trách nhiệm các ý kiến tại cuộc họp.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng cần giải quyết căn cơ tình trạng thiếu giáo viên, trong đó khâu tổ chức thực hiện của địa phương giữ vai trò quan trọng, còn các bộ, ngành cần tham mưu, đề xuất và hướng dẫn cơ chế, chính sách phù hợp.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp đảm bảo đủ giáo viên để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trên địa bàn và hoàn thành ngay trong năm học 2026 - 2027. Trong đó, các địa phương phải tuyển hết số biên chế giáo viên được giao; đồng thời chủ động điều động giáo viên để xử lý tình trạng thừa cục bộ và thiếu giáo viên giữa các địa bàn, cơ sở giáo dục.

Các địa phương cũng phải rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nhu cầu biên chế thực tế, đồng thời xây dựng dự báo có cơ sở. Đối với nhân lực không còn nhu cầu tiếp tục công tác hoặc không đáp ứng yêu cầu, phải chỉ đạo giải quyết chế độ công khai, minh bạch.

Xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên toàn quốc

Đối với Bộ GD-ĐT, Phó thủ tướng yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát, xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi cả nước theo từng cấp học, từng môn học.

Việc xác định nhu cầu phải được đánh giá đồng bộ với quy mô dân số, số lượng học sinh, trường lớp, đặc thù vùng miền, số giáo viên nghỉ hưu, thôi việc, khả năng điều tiết đội ngũ và nhu cầu giáo viên của từng cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT được yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh định mức giáo viên, chế độ làm việc và vị trí việc làm. Trên cơ sở nhu cầu, định mức được xác định, Bộ xây dựng phương án tổng thể xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027 - 2031; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo việc sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp.

Với Bộ Nội vụ, Phó thủ tướng yêu cầu tập trung vào 3 nhiệm vụ, trong đó trước hết là phối hợp Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027 - 2031 trên cơ sở nhu cầu đã được xác thực.

Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu rà soát việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, hướng dẫn các địa phương không giảm biên chế một cách cơ học trong khi các cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên theo nhu cầu thực tế.

"Tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực. Từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị phải tính toán khoa học, hợp lý và sát với yêu cầu thực tiễn", Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.