Thiếu giáo viên, trường có được ký thêm hợp đồng lao động?

Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, liên quan việc tăng tỷ lệ hợp đồng lao động trong ngành giáo dục.

Thiếu giáo viên, cơ sở giáo dục được quyền ký thêm hợp đồng lao động ẢNH: T.N

Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét điều chỉnh một số quy định tại Nghị định số 111 năm 2022 theo hướng tăng tỷ lệ hợp đồng lao động trong ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại các cơ sở giáo dục, nhất là trong bối cảnh thiếu giáo viên và áp lực công việc ngày càng lớn.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ quan này đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 235 năm 2026 về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7 (thay thế các quy định về hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 111 năm 2022).

Nghị định số 235 năm 2026 đã thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 79 ngày 6.1.2026 của Bộ Chính trị, theo đó giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm từ 70% chi thường xuyên trở lên được quyền quyết định số lượng hợp đồng ký kết để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực, bảo đảm không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực khoa học và công nghệ, số lượng ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Trường hợp pháp luật chuyên ngành chưa có quy định, ngoài số lượng hợp đồng được ký đối với số còn thiếu so với số được giao, đơn vị sự nghiệp công lập được ký tối đa 70% số chênh lệch giữa số biên chế viên chức được giao với số định mức do Bộ GD-ĐT ban hành.

Đồng thời, nghị định cũng bổ sung quy định giao UBND cấp tỉnh quyết định số lượng hợp đồng ký kết và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất để bảo đảm kịp thời đáp ứng nhu cầu theo từng thời điểm.

Tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT do Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 20.9, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, cả nước còn thiếu hơn 104.000 giáo viên, đồng thời nêu loạt nguyên nhân, trong đó một số địa phương chưa tuyển dụng hết biên chế được giao hoặc thực hiện tinh giản biên chế còn cơ học.

Tại phiên giải trình, Bộ Nội vụ cho hay, để bảo đảm chất lượng dạy và học, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp, định hướng. Trong đó, cần sắp xếp để giảm nhân sự khối hành chính, quản lý trung gian, gián tiếp, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, cơ cấu lại đội ngũ, tập trung phát triển đội ngũ giáo viên đứng lớp trực tiếp bảo đảm định mức theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quản lý, sử dụng biên chế đúng quy định; chủ động cơ cấu lại, bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức giáo dục để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền; trường hợp đã tuyển hết biên chế được giao mà vẫn thiếu giáo viên thì thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

Bộ Nội vụ cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT trong hoàn thiện thể chế; hướng dẫn thực hiện giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế đối với đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp cơ sở giáo dục; bảo đảm nguyên tắc quản lý thống nhất đội ngũ viên chức khu vực công, đồng thời tôn trọng tính đặc thù của nhà giáo.