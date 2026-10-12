Lái xe quá 4 giờ liên tục, CSGT TP.HCM vẫn phát hiện dù không dừng xe

Ngày 12.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường khai thác dữ liệu giám sát hành trình do Cục CSGT cung cấp để phát hiện, xử lý các trường hợp lái xe quá 4 giờ liên tục.

Cụ thể, ngày 9.10, từ dữ liệu giám sát hành trình, Đội CSGT Bàn Cờ đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T (53 tuổi, ở Lâm Đồng) do điều khiển xe tải kinh doanh vận tải vi phạm quy định về thời gian lái xe.

Không chỉ tài xế, chủ phương tiện là ông L.T.P (59 tuổi, ở Lâm Đồng) cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi vi phạm có liên quan theo quy định pháp luật.

Đội CSGT Bàn Cờ lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế vi phạm quy định về thời gian lái xe qua dữ liệu giám sát hành trình ẢNH: PC08

Trước đó, thông qua dữ liệu và thông tin do Cục CSGT cung cấp, Đội CSGT Bàn Cờ cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về thời gian lái xe.

Theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải không được lái xe quá 4 giờ liên tục.

Đối với hành vi vi phạm thời gian lái xe, cả tài xế và chủ phương tiện giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Vì sao không được lái xe quá 4 giờ liên tục?

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, việc khai thác dữ liệu giám sát hành trình giúp lực lượng chức năng chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải.

Qua đó, tăng trách nhiệm của cả người điều khiển phương tiện lẫn chủ xe trong việc chấp hành quy định về thời gian lái xe.

CSGT cũng cảnh báo, việc lái xe liên tục quá thời gian quy định có thể khiến tài xế mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Để phòng ngừa, Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho tài xế. Đặc biệt, không gây áp lực về tiến độ vận chuyển, thời gian giao nhận hàng hóa khiến người lái xe phải chạy liên tục quá thời gian quy định.

Mức phạt vi phạm thời gian lái xe và nghỉ ngơi ẢNH: PC08

Đối với tài xế, CSGT khuyến cáo cần chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm sức khỏe, giữ tỉnh táo khi cầm lái và chấp hành nghiêm quy định về thời gian điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, hành khách và người dân khi phát hiện tài xế lái xe liên tục quá 4 giờ có thể phản ánh đến cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thông tin phản ánh có thể gửi đến Cục CSGT qua số điện thoại 0931118080 hoặc Phòng CSGT Công an TP.HCM qua số 0326080808 đối với phương tiện đang di chuyển trên địa bàn thành phố.

Đối với các địa phương khác, người dân có thể tra cứu số điện thoại đường dây nóng của công an từng địa phương tại địa chỉ: https://canhsatgiaothong.bocongan.gov.vn/duong-day-nong.