Học sinh độ chế xe đạp điện để tăng tốc, CSGT cảnh báo nguy cơ khó lường

Ngày 7.10, Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe đạp điện độ chế, trong bối cảnh phương tiện này ngày càng được nhiều học sinh sử dụng để đến trường.

Theo CSGT, một bộ phận người sử dụng tự ý thay đổi bình điện, can thiệp vào hệ thống điện và các bộ phận của xe đạp điện nhằm tăng tốc độ. Việc thay đổi kết cấu, tính năng vận hành của phương tiện có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với học sinh còn hạn chế về kiến thức pháp luật, kỹ năng quan sát và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.

Độ chế xe đạp điện chạy nhanh, học sinh khó xử lý tình huống

Khi tham gia giao thông, người điều khiển có thể bất ngờ gặp người đi bộ sang đường, phương tiện phía trước giảm tốc, chuyển hướng hoặc chướng ngại vật xuất hiện.

Trong những tình huống này, nếu xe đạp điện đã bị can thiệp để tăng tốc, trong khi người điều khiển thiếu kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, việc xử lý có thể không kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn.

Độ chế xe đạp điện để tăng tốc có thể khiến người điều khiển khó xử lý tình huống ẢNH: PC08

CSGT cũng lưu ý trên các tuyến đường vào giờ cao điểm vẫn còn tình trạng học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ngang, thiếu chú ý quan sát, không chấp hành đúng các quy tắc an toàn giao thông. Những hành vi này làm giảm khả năng xử lý tình huống, ảnh hưởng đến an toàn của chính học sinh và những người xung quanh.

Ngoài nguy cơ tai nạn trên đường, việc tự ý can thiệp hệ thống điện cũng có thể gây mất an toàn trong quá trình sử dụng, sạc và bảo quản xe.

Đại diện Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết sử dụng bình điện, linh kiện không phù hợp hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy, hỏa hoạn. Vì vậy, người sử dụng không nên tự ý độ chế xe đạp điện hoặc thay đổi những bộ phận ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện.

Phụ huynh nên kiểm tra xe đạp điện mà con đang sử dụng

CSGT đề nghị phụ huynh thường xuyên kiểm tra tình trạng xe đạp điện của con, không để học sinh tự ý thay đổi kết cấu, hệ thống điện hoặc những bộ phận ảnh hưởng đến khả năng vận hành.

Bên cạnh kiểm tra phương tiện, phụ huynh cần hướng dẫn, nhắc nhở con đi đúng phần đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại, không phóng nhanh; chú ý quan sát và giảm tốc độ khi qua đường giao nhau, chuyển hướng, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Ngày càng nhiều học sinh dùng xe đạp điện làm phương tiện đến trường ẢNH: TRẦN KHA

Nhà trường cần duy trì việc giáo dục an toàn giao thông, gắn nội dung tuyên truyền với những tình huống thực tế để học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và biết cách xử lý khi đi đường.

CSGT TP.HCM khuyến cáo phụ huynh không tự ý độ chế phương tiện cho học sinh sử dụng. Học sinh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh các hành vi gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, phụ huynh nên thường xuyên kiểm tra chiếc xe con đang sử dụng để kịp thời phát hiện việc tự ý thay bình điện, can thiệp hệ thống điện hoặc độ chế phương tiện nhằm tăng tốc độ, qua đó hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra trên đường cũng như trong quá trình sử dụng, sạc xe.