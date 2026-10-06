Dừng xe trên cao tốc, tài xế đứng sát làn xe chạy bật đèn flash cảnh báo

Ngày 6.10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản một tài xế về hành vi dừng xe trên cao tốc nhưng không đặt cảnh báo theo quy định.



Bật đèn flash điện thoại có thay được cảnh báo?

Theo CSGT, lúc 22 giờ 12 phút ngày 5.10, tại Km21+100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng chức năng phát hiện một người cầm điện thoại, bật đèn flash đứng sát phần vách tôn của công trường đang đi công.

Phía trước người này là ô tô 16 chỗ biển số 50H - 638.xx đang dừng trên cao tốc.

Qua kiểm tra, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên H.M.Đ.D (42 tuổi, ở Lâm Đồng) và cho biết xe đang gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng.

Người đàn ông cầm đèn flash điện thoại đứng sau đuôi xe đang dừng trên cao tốc để cảnh báo ẢNH: C08

CSGT sau đó lập biên bản tài xế về hành vi dừng xe trên cao tốc không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" hoặc không đặt cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m khi xe gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc. Tài xế đã ký biên bản với lỗi vi phạm trên.

Theo quy định tại điểm c khoản 7 điều 6 Nghị định 168/2024 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 238/2026, với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Bật đèn flash điện thoại vẫn nguy hiểm

Từ tình huống trên, CSGT khuyến cáo việc một người đứng trực tiếp trên làn đường xe chạy của cao tốc vào ban đêm, dùng đèn flash điện thoại để cảnh báo phương tiện phía sau là rất nguy hiểm.

Trên cao tốc, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Trong khi đó, ánh sáng từ đèn flash điện thoại khá nhỏ, người điều khiển phương tiện từ xa có thể không nhận biết kịp phía trước đang có người và ô tô dừng trên làn đường.

Khi khoảng cách đã quá gần, tài xế phía sau có thể không đủ thời gian giảm tốc hoặc chuyển hướng an toàn, dễ xảy ra va chạm. Người đứng trực tiếp trên làn đường xe chạy khi đó cũng đối diện nguy cơ bị phương tiện phía sau tông trúng.

Do đó, đèn flash điện thoại không thể thay thế biện pháp cảnh báo theo quy định khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc.

CSGT cũng lưu ý tài xế nên chủ động trang bị trên xe biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" để sử dụng khi phương tiện gặp sự cố, buộc phải dừng trên cao tốc.

CSGT thường xuyên tuần tra trên cao tốc xử phạt lỗi dừng xe không đúng quy định và dừng xe không đặt cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo CSGT, khi xe gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên một phần làn đường xe chạy trên cao tốc, tài xế phải thực hiện cảnh báo theo đúng quy định. Trong đó, cảnh báo phải được đặt về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m để các phương tiện đang lưu thông có thể nhận biết từ xa và chủ động xử lý.



Tài xế cũng cần đặc biệt thận trọng khi rời khỏi ô tô trên cao tốc. Việc đi lại hoặc đứng trên làn đường xe chạy, nhất là vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bởi phương tiện phía sau đang di chuyển với tốc độ cao.

Trong trường hợp buộc phải dừng xe vì sự cố, ngoài thực hiện đầy đủ biện pháp cảnh báo, người trên xe cần chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân, tránh đứng ở vị trí có nguy cơ xảy ra va chạm.