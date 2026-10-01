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    Thời sự

    Tài xế nước ngoài chạy tới 133 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    CSGT vừa phát hiện một người nước ngoài chạy tới 133 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, trong khi tốc độ tối đa đoạn đường là 90 km/giờ.

    Ngày 1.10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản một người nước ngoài vì chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

    Theo đó, lúc 15 giờ 35 phút ngày 30.9, tại Km212+500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, CSGT phát hiện xe ô tô biển số 51M-348.xx chạy tới 133 km/giờ, trong khi tuyến đường chỉ cho chạy tối đa 90 km/giờ.

    Người nước ngoài chạy tới 133 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

    Một người nước ngoài chạy tới 133 km/giờ trên cao tốc quy định 90 km/giờ

    ẢNH: C08

    Sau đó 10 phút, tổ công tác dừng xe tại trạm thu phí nút giao Ma Lâm và ghi nhận tài xế điều khiển xe là ông C.K (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện ở TP.HCM).

    CSGT đã lập biên bản tài xế vì hành vi chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ theo điểm a khoản 7 điều 6 Nghị định 168/2024, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 238/2026. Như vậy, tài xế sẽ bị phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

    Không có bằng lái xe, chạy quá tốc độ trên cao tốc

    Trước đó, ngày 28.9, cũng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, CSGT phát hiện ông B.N.C (44 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển ô tô con biển số 92C-106.xx chạy với tốc độ 100 km/giờ, trong khi tốc độ tối đa cho phép tại khu vực này là 90 km/giờ.

    Với hành vi chạy quá tốc độ quy định trên 10 km/giờ đến 20 km/giờ, tài xế bị phạt 5 triệu đồng.

    Đáng nói, khi kiểm tra giấy tờ, CSGT xác định người này không có giấy phép lái xe. Với lỗi này, tài xế bị phạt thêm 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày. Với 2 lỗi chạy quá tốc độ và không có giấy phép lái xe, tổng số tiền phạt là 24 triệu đồng.

    Người nước ngoài chạy tới 133 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 2.

    Trường hợp tài xế không có bằng lái chạy tới 100 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

    ẢNH: C08

    Hai trường hợp trên được phát hiện trong quá trình Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc do đơn vị phụ trách, trong đó có tuyến Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

    Từ ngày 15.8 đến ngày 14.9, dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã phát hiện 371 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; trong đó có 7 xe khách, 25 xe tải, 324 xe con và 15 xe container.

    CSGT khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên cao tốc phải chú ý biển báo tốc độ trên từng đoạn đường, chủ động giữ khoảng cách an toàn và không điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định.

    Theo CSGT, hệ thống camera giám sát được bố trí trên tuyến để ghi nhận các hành vi vi phạm. Vì vậy, tài xế cần đặc biệt lưu ý tốc độ cho phép, kể cả tại những đoạn đường thông thoáng, ít phương tiện.

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