Ùn tắc trước cổng trường ở TP.HCM: Vỉa hè bị chiếm, học sinh đi bộ dưới lòng đường

Tiếng trống tan trường vừa dứt, học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TP.HCM) ùa ra cổng.



Phía ngoài, nhiều phụ huynh đã chờ sẵn. Xe máy dựng nối nhau trên vỉa hè, có đoạn chiếm gần hết lối đi. Xen giữa những hàng xe là các xe đẩy, hàng rong bày bán ngay khu vực học sinh vừa bước ra.

Học sinh đi bộ dưới lòng đường vì vỉa hè không còn khoảng trống ẢNH: NHẬT THỊNH

Chỗ nào còn trống, học sinh chen chúc lách qua. Đến đoạn không còn chỗ để lách, nhiều em bước xuống lòng đường, đi sát mép đường hoặc len giữa những chiếc xe máy để rời khỏi khu vực cổng trường.

Dưới lòng đường Lê Đức Thọ, xe máy, ô tô liên tục chạy qua. Phụ huynh vừa đón được con lại cho xe từ lề đường nhập vào dòng phương tiện. Trong ít phút, học sinh đi bộ, xe đang chạy và xe từ hai bên tấp ra cùng chen trong khoảng không gian trước trường.

Trước cổng Trường THCS Lý Tự Trọng, đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Lâm). Vào giờ tan trường, nhiều học sinh đi bộ dưới lòng đường trong khi phía trên vỉa hè, xe hàng rong đã đậu kín chỗ.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ phải liên tục dùng còi, hướng dẫn phụ huynh đưa xe vào sát lề, đồng thời điều tiết các phương tiện qua khu vực. Sau khi được nhắc nhở, xe của phụ huynh dừng gọn hơn.



Đứng chờ con trước cổng trường, chị Kim Ngân (phường Phú Lâm) cho rằng nhiều phụ huynh thường muốn đậu xe gần cổng để con dễ tìm.

"Ai cũng muốn đứng gần cổng cho dễ thấy con. Nhưng xe dựng kín hết thì tụi nhỏ lấy đâu chỗ đi. Phụ huynh chịu khó đứng xa một chút, chừa vỉa hè cho các cháu sẽ an toàn hơn", chị Ngân nói.

Không còn chỗ cho học sinh đi bộ trên vỉa hè

Tại Trường THPT Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), áp lực còn đến từ lượng phương tiện đông trên tuyến đường, nhất là khu vực gần cầu vượt.

Giờ tan học, từ cổng trường nhìn về phía cầu vượt, xe máy nối thành dòng, xen giữa là ô tô. Học sinh từ trong trường tiếp tục đi ra trong khi phương tiện từ nhiều hướng vẫn dồn tới.

Học sinh Trường THPT Gò Vấp phải đi xuống lòng đường trong giờ tan trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên vỉa hè gần trường, các xe đẩy, hàng quán cùng người đứng mua bán khiến lối đi (vốn đã đông học sinh) càng chật. Từng nhóm học sinh tìm khoảng trống để rời khỏi khu vực cổng trường. Có em đi sát mép đường, có nhóm bước xuống lòng đường rồi len qua khoảng trống giữa các phương tiện.

Thời điểm PV Thanh Niên ghi nhận, mặt đường còn ướt sau mưa. Xe cộ đông, khoảng cách giữa học sinh đi bộ và dòng xe máy đang chạy có lúc khá gần. Lực lượng chức năng có mặt điều tiết nhưng dòng phương tiện hướng về khu vực cầu vượt vẫn ken đặc.

Tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè tại khu vực trường học đang nằm trong nhóm hành vi được Công an TP.HCM tập trung kiểm soát, xử phạt.



Nằm ngay chân cầu vượt với lượng xe qua lại rất đông, các hàng quán kín trên vỉa hè không còn lối cho học sinh Trường THPT Gò Vấp đi bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT và công an phường điều tiết giao thông trước cổng trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảnh ùn tắc trước các cổng trường thường diễn ra vào giờ tan trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Lối đi bộ nào cho học sinh trước cổng trường? ẢNH: NHẬT THỊNH

Cổng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi giờ tan học ẢNH: TRẦN KHA

Vừa qua, Công an TP.HCM đã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM danh sách 62 trường có tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông và lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trong danh sách khẩn trương phối hợp với lực lượng chuyên ngành tại địa phương để bảo đảm "Cổng trường an toàn giao thông".

Mới đây, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết các đơn vị thường xuyên rà soát từng trường, đặc điểm tuyến đường và khu vực đón trả học sinh để có phương án tổ chức giao thông phù hợp.

CSGT cũng nhắc phụ huynh đưa, đón học sinh đúng nơi quy định, không dừng đỗ dưới lòng đường, quay đầu hoặc chen lấn gây cản trở giao thông. Trường hợp cố tình vi phạm sau khi đã được hướng dẫn, nhắc nhở sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định. (còn tiếp)