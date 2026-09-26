Công an TP.HCM khởi tố nhóm in ấn, phát hành 21.000 sách trái phép

Ngày 26.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về hoạt động xuất bản".

Các bị can bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Hồng Phượng (ở phường Bàn Cờ), Lê Đăng Khôi (ở phường Chánh Hưng), Trần Năng Tiến (ở phường Phú Thọ, TP.HCM; Giám đốc Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc).

Các bị can bị bắt (từ trái qua): Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến ẢNH: CACC

Qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm, Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến làm giám đốc có dấu hiệu in ấn, phát hành số lượng lớn xuất bản phẩm không có giấy phép.

Quá trình điều tra, PC01 xác định đường dây này hoạt động tinh vi. Từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng đã liên hệ, nhờ Lê Đăng Khôi đặt in 10 đầu sách với tổng số lượng lên đến 21.000 quyển mà hoàn toàn không có giấy phép xuất bản, tái bản theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận yêu cầu, Lê Đăng Khôi tiếp tục chuyển file nội dung sách cho Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để tiến hành in ấn sách, phát hành ra thị trường.

Hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản".

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.HCM đưa ra những khuyến cáo mạnh mẽ nhằm chấn chỉnh hoạt động xuất bản. Theo đó, đối với các cơ sở in ấn: Phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về xuất bản; có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in. Tuyệt đối không vì mục đích lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay cho việc in ấn, phát hành sách trái phép.

Công an TP.HCM cho biết, theo điểm a khoản 2 điều 344 bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội có tổ chức có thể đối mặt với mức án phạt tù từ 2 đến 5 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn mua sách có nguồn gốc hợp pháp, kiên quyết không tiếp tay tiêu thụ sách lậu, sách không rõ nguồn gốc và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm.