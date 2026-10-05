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    Thời sự

    Người dân cấp cứu giữa giờ cao điểm, CSGT TP.HCM lập tức mở đường đến bệnh viện

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Giữa giờ cao điểm đông đúc, CSGT Cát Lái mở đường cho tài xế đưa người thân đang nguy kịch đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

    Chiều 5.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Cát Lái vừa kịp thời mở đường hỗ trợ, đưa người dân đi cấp cứu trong khung giờ cao điểm.

    Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 2.10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và điều tiết giao thông tại tuyến đường Nguyễn Thị Định - Lê Phụng Hiểu, cán bộ Đội CSGT Cát Lái đã nhanh chóng hỗ trợ người dân đưa người thân đang trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu kịp thời.

    Người dân cấp cứu giữa giờ cao điểm, CSGT TP.HCM lập tức mở đường đến bệnh viện- Ảnh 1.

    CSGT TP.HCM mở đường trong giờ cao điểm đưa người đi cấp cứu

    ẢNH CẮT TỪ CLIP

    Vào thời điểm trên, đúng khung giờ cao điểm buổi chiều với mật độ phương tiện di chuyển đông đúc, một tài xế chở người thân đi cấp cứu đã nhờ tổ công tác của Đội CSGT Cát Lái hỗ trợ mở đường.

    Do người thân trong gia đình gặp vấn đề sức khỏe đột xuất cần đến bệnh viện gấp, trong khi giao thông trên tuyến đường có nguy cơ ùn ứ, việc tự di chuyển tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ "thời gian vàng" cứu chữa.

    Khoảnh khắc CSGT TP.HCM mở đường đưa cụ bà nguy kịch đi cấp cứu

    Trước tình huống cấp bách, cán bộ Đội CSGT Cát Lái đã nhanh chóng kích hoạt phương án hỗ trợ khẩn cấp.

    Người dân cấp cứu giữa giờ cao điểm, CSGT TP.HCM lập tức mở đường đến bệnh viện- Ảnh 2.

    Đoạn đường đông đúc giờ cao điểm

    ẢNH CẮT TỪ CLIP

    Lực lượng đã sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu đèn còi ưu tiên để mở đường cho phương tiện chở người bệnh xuyên qua các đoạn đường đông đúc, hướng thẳng về Bệnh viện Lê Văn Thịnh một cách an toàn và nhanh nhất.

    Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy, trách nhiệm của cán bộ CSGT Cát Lái, bệnh nhân đã kịp thời được đội ngũ y bác sĩ tiếp nhận tại phòng cấp cứu.

    Người dân cấp cứu giữa giờ cao điểm, CSGT TP.HCM lập tức mở đường đến bệnh viện- Ảnh 3.

    Người bệnh được kịp thời đưa tới bệnh viện để cấp cứu

    ẢNH CẮT TỪ CLIP

    Sau khi người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, gia đình đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ Đội CSGT Cát Lái đã hỗ trợ trong lúc cấp bách. 

    Hành động đẹp không chỉ giúp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT vì nhân dân phục vụ, luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ người dân trong mọi hoàn cảnh.

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