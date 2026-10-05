Công an TP.HCM sẽ xử lý phụ huynh đỗ xe tràn lan trước cổng trường

Nhiều cổng trường ở TP.HCM đến giờ vào lớp, tan học lại trở thành điểm ùn ứ khi phụ huynh dồn đến đón con, xe máy tràn xuống lòng đường, chiếm vỉa hè. Học sinh không còn lối đi bộ, phải đi xuống dưới lòng đường.

Theo Công an TP.HCM, đây không còn là tình trạng riêng lẻ. Qua rà soát, thành phố hiện còn khoảng 62 trường học phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

1.549 trường hợp vi phạm trước cổng trường đã bị xử lý

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, cho biết tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường hiện khá phổ biến.

Một số cổng trường có lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn dừng đỗ xe nhưng vẫn có phụ huynh bị xử phạt ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình trạng này tập trung chủ yếu từ 6 giờ 30 - 7 giờ 30 và 16 - 17 giờ 30 hằng ngày. Khi vỉa hè bị chiếm dụng, có học sinh phải đi bộ dưới lòng đường; đồng thời phát sinh ùn tắc, nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng trật tự đô thị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an TP.HCM đã phát hiện, xử phạt 215.575 trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, Cảnh sát trật tự xử lý 177.875 trường hợp, CSGT xử lý 37.700 trường hợp.

Riêng các hành vi liên quan việc sử dụng lòng đường, vỉa hè, có 16.019 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Đáng chú ý, khu vực trước cổng trường có khoảng 1.549 trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

"Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này tái diễn là hàng trăm phụ huynh có nhu cầu đưa, đón con trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi đó, mặt bằng trước nhiều trường hẹp, thiếu không gian chờ và điểm dừng, đỗ xe", trung tá Lê Hoàng Phong nói.

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Công an TP.HCM, một bộ phận người dân vẫn có thói quen dừng xe chờ con ngay trước cổng trường. Hoạt động mua bán nhanh bên lề đường và hàng rong cũng góp phần làm không gian giao thông thêm chật hẹp.

Trung tá Lê Hoàng Phong nhận xét vẫn có tình trạng đối phó lực lượng chức năng, khi không thấy lực lượng làm nhiệm vụ thì người bán hàng quay trở lại lấn chiếm. Công an TP.HCM cũng nhìn nhận một số công an cấp xã có lúc, có nơi chưa quyết liệt trong tham mưu, phối hợp, tuần tra và xử lý vi phạm.

Công an TP.HCM "gọi tên" 62 cổng trường học còn phức tạp

Qua rà soát hơn 1.484 cơ sở giáo dục trên địa bàn, Công an TP.HCM xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng để thực hiện chuyển hóa. Hiện còn khoảng 62 trường có tình hình phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Trong danh sách có Trường THPT Võ Thị Sáu trên đường Lê Văn Duyệt, Trường THCS Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu, Trường THCS Phạm Văn Chiêu trên đường Phạm Văn Chiêu, THPT Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn, cùng nhiều trường ở các khu vực khác của thành phố.

Giờ tan trường ở Trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Hội Đông) ùn ứ cả đoạn đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu, Công an phường Gia Định tiếp tục phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông trước cổng trường, nhắc nhở phụ huynh dừng chờ đúng quy định; đồng thời tăng kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường.

Cũng tại phường Gia Định, khu vực Trường THCS Hà Huy Tập được bố trí lực lượng công an phường và an ninh cơ sở điều tiết giao thông, hướng dẫn không để phụ huynh dừng đón con dưới lòng đường vào giờ đưa, đón học sinh.

Tại Trường THPT Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn, Công an phường Hạnh Thông đã bố trí lực lượng an ninh cơ sở điều tiết giao thông trước cổng trường, hướng dẫn không để phụ huynh dừng chờ dưới lòng đường.

Công an TP.HCM: Hơn 1.500 trường hợp bị xử phạt vì dừng, đỗ trước cổng trường

Một phương án mạnh hơn được áp dụng tại Trường tiểu học - THCS - THPT quốc tế Việt Úc trên đường 3 Tháng 2. Ngoài điều tiết giao thông vào giờ đến trường và tan trường, lực lượng chức năng sẽ ghi hình xử lý các hành vi gây cản trở, xung đột giao thông như quay đầu xe, rẽ trái nơi có biển cấm, dừng, đỗ xe sai quy định.



Công an TP.HCM kiến nghị ban giám hiệu 62 trường nói trên phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ và để xe cho phụ huynh đến đón học sinh.

Trung tá Lê Hoàng Phong nhấn mạnh các lực lượng sẽ cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương chấn chỉnh hàng rong, các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường.