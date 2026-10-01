Lấn chiếm vỉa hè, học sinh phải đi bộ dưới lòng đường: Công an TP.HCM nói gì?

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM chiều 1.10, trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về tình trạng lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường.

Cần bố trí nơi cho phụ huynh dừng chờ đưa đón con

Theo trung tá Lê Hoàng Phong, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường hiện còn khá phổ biến, chủ yếu vào hai khung giờ 6 giờ 30 - 7 giờ 30 và 16 - 17 giờ 30 hằng ngày.

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi vỉa hè bị chiếm dụng, nhiều học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, trong khi phương tiện của phụ huynh tập trung đông trước cổng trường gây ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hoạt động hàng rong còn đặt ra vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Phó trưởng phòng PC06 cho biết qua rà soát hơn 1.484 cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM, lực lượng chức năng xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng để thực hiện chuyển hóa. Đến nay, còn khoảng 62 trường có tình hình phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, trong đó có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Một số trường được nêu gồm Trường THPT Võ Thị Sáu trên đường Lê Văn Duyệt, Trường THCS Lý Tự Trọng trên đường Lê Đức Thọ, Trường THPT Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn, Trường THCS Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu, Trường THCS Phạm Văn Chiêu trên đường Phạm Văn Chiêu và Trường tiểu học Phù Đổng trên đường Ấp Chiến Lược...

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng trên đường Lê Đức Thọ phải đi bộ dưới lòng đường vì vỉa hè không còn khoảng trống ẢNH: NHẬT THỊNH

"Công an TP.HCM kiến nghị ban giám hiệu các trường phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ, để xe cho phụ huynh đến đón học sinh. Các trường cũng cần bố trí căn tin trong khuôn viên để học sinh ăn uống, hạn chế việc mua thức ăn, đồ uống bên ngoài cổng trường không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm", trung tá Lê Hoàng Phong nói.

Với những cổng trường thường xuyên ùn ứ, Công an TP.HCM đề nghị ngành giáo dục yêu cầu từng trường, tùy điều kiện thực tế, bố trí khu vực đưa đón, nơi dừng, đỗ xe phù hợp; đồng thời xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trước cổng trường vào giờ cao điểm.

Lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và bảo vệ trường học cũng được bố trí để giữ trật tự, phân luồng tại những khu vực có mật độ phương tiện cao và xử lý vi phạm.

Cuộc họp báo chiều 1.10 do ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với hàng rong, địa phương sẽ rà soát các hộ kinh doanh, buôn bán quanh trường để nghiên cứu sắp xếp địa điểm kinh doanh phù hợp hoặc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.

Vì sao lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường liên tục tái diễn?

Theo trung tá Lê Hoàng Phong, trong năm 2026, Công an TP.HCM đã triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè. PC06 cùng Phòng CSGT và công an các phường, xã, đặc khu được yêu cầu phối hợp tuần tra, kiểm soát, tập trung vào khu vực trường học, bệnh viện, chợ và những tuyến đường phức tạp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 215.575 trường hợp vi phạm, gồm 177.875 trường hợp do cảnh sát trật tự xử lý và 37.700 trường hợp do CSGT xử lý.

Trong đó, có 16.019 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép, 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định. Riêng khu vực trước cổng trường có khoảng 1.549 trường hợp vi phạm.

Dù thường xuyên kiểm tra, xử lý, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường vẫn tái diễn.

Vỉa hè trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu, đường Lê Văn Duyệt ẢNH: NHẬT THỊNH

"Một trong những nguyên nhân là việc đưa, đón học sinh diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm phụ huynh có thể cùng tập trung trước cổng trường, trong khi mặt bằng nhiều nơi chật hẹp, thiếu không gian chờ và chỗ để xe", lãnh đạo PC06 thông tin.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn có thói quen dừng xe chờ con, mua bán nhanh ngay bên đường; người bán hàng rong có tình trạng đối phó, khi lực lượng chức năng rời đi lại quay trở lại buôn bán, lấn chiếm.

Một số trường chưa có căn tin đáp ứng nhu cầu ăn uống, sinh hoạt nên phụ huynh, học sinh vẫn mua thức ăn từ hàng rong bên ngoài.

Công an TP.HCM cũng nhìn nhận vẫn còn một số công an cấp xã, có lúc, có nơi chưa quyết liệt trong tham mưu, phối hợp và tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Thời gian tới, Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh và người buôn bán chấp hành quy định về trật tự lòng, lề đường; xử lý các trường hợp vi phạm và nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".