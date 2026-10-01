Đường trước cổng trường đầy ổ gà

Theo người dân địa phương, tình trạng mặt đường hư hỏng đã kéo dài nhưng chưa được dặm vá, khắc phục. Đặc biệt vào ban đêm và khi trời mưa, nước ngập che lấp các ổ gà trở thành những "cái bẫy" khó nhận biết, khiến người đi xe máy dễ mất lái, té ngã. Khu vực nằm ngay trước cổng trường bị ẩm ướt, trơn trượt bùn sình, nơi học sinh thường xuyên qua lại, nên nguy cơ mất an toàn giao thông càng đáng lo ngại.

Mặt đường đoạn trước cổng Trường tiểu học - THCS Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm ẢNH: NHƯ THẢO

Tương tự, đường số 5, đoạn trước cổng 2 Trường THCS Lê Ngọc Hân, P.Bình Tân, TP.HCM, cũng xuất hiện nhiều đoạn bong tróc, lún và ổ gà giữa lòng đường. Vào những ngày nắng, đất đá bị bánh xe cuốn lên gây bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại. Đây là khu vực tập trung nhiều trường học, lượng người và phương tiện lưu thông đông nên tình trạng đường xuống cấp càng gây bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đường số 5, đoạn trước cổng 2 Trường THCS Lê Ngọc Hân, P.Bình Tân ẢNH: NHƯ THẢO

Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc lưu thông, nhất là đối với học sinh.



