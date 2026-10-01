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    Đường trước cổng trường đầy ổ gà

    Như Thảo
    Như Thảo

    Mỗi lần qua đường số 10, đoạn trước cổng Trường tiểu học - THCS Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm, TP.HCM, nhiều người không khỏi lo lắng vì mặt đường đang xuống cấp với nhiều vị trí bong tróc, lún và xuất hiện ổ gà, gây khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại của học sinh và người dân.

    Theo người dân địa phương, tình trạng mặt đường hư hỏng đã kéo dài nhưng chưa được dặm vá, khắc phục. Đặc biệt vào ban đêm và khi trời mưa, nước ngập che lấp các ổ gà trở thành những "cái bẫy" khó nhận biết, khiến người đi xe máy dễ mất lái, té ngã. Khu vực nằm ngay trước cổng trường bị ẩm ướt, trơn trượt bùn sình, nơi học sinh thường xuyên qua lại, nên nguy cơ mất an toàn giao thông càng đáng lo ngại.

    Đường trước cổng trường đầy ổ gà- Ảnh 1.

    Mặt đường đoạn trước cổng Trường tiểu học - THCS Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm

    ẢNH: NHƯ THẢO

    Tương tự, đường số 5, đoạn trước cổng 2 Trường THCS Lê Ngọc Hân, P.Bình Tân, TP.HCM, cũng xuất hiện nhiều đoạn bong tróc, lún và ổ gà giữa lòng đường. Vào những ngày nắng, đất đá bị bánh xe cuốn lên gây bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại. Đây là khu vực tập trung nhiều trường học, lượng người và phương tiện lưu thông đông nên tình trạng đường xuống cấp càng gây bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

    Đường trước cổng trường đầy ổ gà- Ảnh 2.

    Đường số 5, đoạn trước cổng 2 Trường THCS Lê Ngọc Hân, P.Bình Tân

    ẢNH: NHƯ THẢO

    Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc lưu thông, nhất là đối với học sinh.


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